Baldur’s Gate 3 überholt Zelda: Tears of the Kingdom auf Metacritic – Was macht das Spiel so gut?

Dass Baldur’s Gate 3 ein großartiges Spiel wird, wussten Fans des Genres schon vor Release. Dass das Spiel so ein riesiger Erfolg wird, haben nicht einmal die Entwickler erwartet. Jetzt hat Baldur’s Gate 3 sogar bessere Bewertungen auf Metacritic als Zelda: Tears of the Kingdom, das bisher „beste“ Spiel des Jahres.

So läuft’s gerade für Baldur’s Gate 3:

So steht das Spiel auf Metacritic da: Im Moment stehen die Bewertungen für die PC-Version von Baldur’s Gate 3 bei 97 / 100 von der Fachpresse und 9,3 / 10 von den Spielern (via Metacritic, Stand 10. August). Zum Vergleich: Tears of the Kingdom kommt auf 96 / 100 und 8,5 / 10.

Damit ist Baldur’s Gate 3 gerade das am besten bewertete Spiel 2023 und sogar bei den „best games of all time“ kann sich das Rollenspiel einreihen: hier steht es gerade auf Platz 15, vor Tony Hawk’s Pro Skater 3 und nur knapp hinter Breath of the Wild (via Metacritic). Auch uns konnte das Spiel enorm begeistern:

In der Community wird nun gerade heiß diskutiert, warum das Spiel eigentlich so gut ankommt. Denn eigentlich sind CRPGs wie Baldur’s Gate 3 absolute Nischen-Titel, die höchstens ein paar Zehntausend Hardcore-Fans anziehen können.

Ein Grund für den plötzlichen Erfolg war die vermutlich etwas ungewollte Werbung mit einer schlüpfrigen Szene:

„Habe keine Erfahrung mit D&D und CRPGs, aber das Spiel haut mich um“

Auf Metacritic gibt es von Spielern haufenweise Lob vor allem für das Fehlen von Mikrotransaktionen. Für 60 € bekomme man eine vollständige Spielerfahrung, keine Zusatzkosten, keinen Shop. Einfach hunderte Stunden Spielzeit ohne zu viele Bugs.

Sogar die negativen Reviews loben das Spiel in den höchsten Tönen als „phänomenal“: die Umgebung sei hervorragend, die Charaktere tief und die Freiheiten umfassend – wie schon einige gewitzte Genies bewiesen haben. Dass genau so eine Bewertung trotzdem 0 Punkte vergibt, ist vermutlich ein Versehen.

Auf Reddit unterhalten sich ebenfalls hunderte Spieler über Baldur’s Gate 3. Dort heißt es: selbst ohne Erfahrung im zugrundeliegenden Dungeons & Dragons oder dem Genre selbst, sei das Spiel absolut mitreißend.

Vor allem die vielen Möglichkeiten und irren Szenen seien cool: Kühe verhören, mit Begleitern Blödsinn machen und natürlich die vielfältigen und teilweise ziemlich irren Sex-Szenen. Baldur’s Gate 3 kann Spieler in fast allen Bereichen überzeugen.

Die einzige Kritik, die man immer wieder liest, liegt im System selbst. Der rundenbasierte Kampf nimmt vielen potentiellen Interessierten die Lust am Ausprobieren. Das sei ein absoluter Spaß-Killer. In diesem Fall haben wir hier ein paar Alternativen für euch:

