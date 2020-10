Verdammt, der Multiplayer von Baldur’s Gate 3 ist richtig gut!

Das Rollenspiel Baldur’s Gate 3 ist aktuell im Early Access und bietet schon da die Möglichkeit, die Story auch im Koop mit bis zu vier Spielern zu zocken. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus hat zusammen mit Redakteurin Leya Jankowski und Autor Benedikt Schlotmann gezockt und alle sind hellauf begeistert von der Erfahrung.

Baldur’s Gate 3 ist aktuell im Early Access, der dritte Teil einer legendären Reihe, die es schon seit den 90ern gibt und die eine treue Fanbase aufweist. Nach der Ankündigung von Baldur’s Gate 3 im Juni 2019 freuen sich diese Fans nun auf einen neuen Teil und haben offenbar etliche weitere Gamer mit ihrem Hype angesteckt.

Entwickelt wird Baldur’s Gate 3 von Larian, einem belgischen Studio, das vor allem für seine Divinity-Reihe bekannt geworden ist. Das hat unter Fans von Baldur’s Gate für Skepsis gesorgt, da die Befürchtung im Raum stand, dass Teil 3 zu sehr wie Divinity: Original Sin werden könnte. Die ersten 2000 Reviews auf Steam sind jedoch „sehr positiv“.

Tatsächlich spielen sich die Spiele sehr ähnlich – Was den Spielspaß allerdings keinen Abbruch tut. Leya, Benedikt und ich haben alle schon solo gezockt und uns dann gemeinsam ins Abenteuer gestürzt. Die gemeinsame Session über knapp 4 Stunden war bereits voller lustiger Situationen und wir haben uns vorgenommen, öfter zusammen zu spielen.

Ein Gruppenfoto unserer Charaktere. Wessen Blut das ist? Nun, manchmal sollten Magier besser schweigen …

Was ist Baldur’s Gate 3 überhaupt?

Darum geht es im Spiel: Die „Baldur’s Gate“-Reihe ist eine Videospiel-Umsetzung des berühmten Pen-and-Paper-Regelwerks Dungeons and Dragons. Sie spielt an der Schwertküste, einem der Gebiete der Welt, und erzählt die Geschichte der namensgebenden Stadt Baldur’s Gate.

Die Spieler übernehmen dabei die Rolle eines Abenteurers. Im dritten Teil werden wir Opfer eines Angriffs der Gedankenschinder („Mindflayer“), die uns entführen, um uns ihre Larven in den Kopf zu setzen. Das ist ihre Art der Fortpflanzung, denn nach einigen Tagen soll uns die Larve selbst in einen Schinder verwandeln.

Die Story ist in verschiedene Akte aufgeteilt, von der im Early Access aktuell der erste Akt gespielt werden kann. Weitere Akte folgen. Das Spiel wird noch mindestens ein Jahr lang (also etwa bis Oktober 2021) entwickelt.

Wie spielt es sich? Gespielt wird in einer isometrischen Perspektive, also „schräg von oben“, wobei die Kamera jederzeit auch nah ans Spielgeschehen herangezoomt werden kann. Hauptinhalt des Spiels ist die umfassende Story mit vielen einzigartigen Charakteren, die alle mit persönlicher Geschichte und einer entsprechenden Tiefe daherkommen.

Im Moment gibt es sechs Klassen zur Auswahl, wobei noch sechs weitere kommen sollen. Kämpfe laufen, wie im zugrundelegenden Tabletop, rundenbasiert ab. Wer die höchste Initiative hat, beginnt mit seinen Aktionen und dann geht es reihum weiter, bis eine Partei ausgelöscht wurde. Im Review zum Early Access von der GameStar bekommt ihr einen etwas tieferen Einblick in Baldur’s Gate 3:

Koop macht Laune – Mit den richtigen Spielern

Wie funktioniert das Koop? Baldur’s Gate 3 ist ein gruppenbasiertes Rollenspiel und kann entweder alleine mit drei weiteren NPCs oder in einer Gruppe aus bis zu vier Spielern gespielt werden. Beide Male spielt ihr dabei die Story, nur eben solo oder mit Freunden.

Um im Koop zu starten, wählt ihr im Hauptmenü einfach die Option „Mehrspieler“. Dort könnt ihr dann die Lobbys durchsuchen und entweder offenen beitreten, denen eurer Freunde oder eigene erschaffen. Alternativ könnt ihr Freunden die Server-ID schicken, damit sie direkt beitreten können.

Im Menü könnt ihr etwa einstellen, wie viele Spieler mitspielen können und wer beitreten darf.

Sobald die Lobby eröffnet ist, startet ihr das Spiel wie regulär auch. Jeder erschafft sich seinen Charakter mit seiner bevorzugten Klasse, Rasse und Fähigkeiten und sobald alle bereit sind, startet die Story mit den gleichen Sequenzen, wie sie auch das Solo-Spiel bietet.

Ihr könnt Freunde sogar dazu einladen, eurem Solo-Spiel beizutreten. Sie bekommen dann einen der NPCs zugewiesen, die euch begleiten und können diesen kontrollieren. Auf diese Weise könnt ihr auch gespeicherte Koop-Runden wiederaufnehmen.

Darauf solltet ihr achten: Wenn ihr gemeinsam spielt, habt ihr zwar ein getrenntes Inventar, könnt euch aber jederzeit Dinge zuschieben oder wegnehmen. Jeder hat also seine eigenen Gewichts-Grenzen, aber jeder hat Zugriff auf und Einsicht in die Beute der anderen. Einfach klauen oder ninjalooten ist also nicht drin.

Im Inventar könnt ihr lustig hin und her schieben. Ärgert doch mal den Magier mit einer 100 Pfund schweren Truhe!

Der Koop-Modus erfordert außerdem deutlich mehr Koordination als das Solo-Spiel. In Kämpfen solltet ihr euch gut absprechen, wer welche Gegner übernimmt oder klar kommunizieren, wenn ihr Hilfe benötigt.

Eine Funktion, um Gegner oder Positionen auf der Karte zu markieren, gibt es (noch) nicht. Die Option dafür, oder genauer: der Hotkey, ist zwar schon integriert, funktioniert aktuell anscheinend aber noch nicht.

Achtet bei der Wahl eurer Mitspieler also darauf, dass ihr alle etwa gleichmäßig chaotisch seid, also dass keiner deutlich mehr (oder weniger) Unfug anstellt als die anderen. Sonst kann es wirklich anstrengend werden.

… und dann warf sie mir Käse ins Gesicht

Was aus meiner Sicht zu solchen Spielen und insbesondere zu D&D dazugehört, ist der Unfug, den man beim Spielen betreibt. Seien das Witze oder irgendwelche komischen Situationen, die aus der Dynamik der Gruppe heraus entstehen.

Solo ist Baldur’s Gate 3 eher ernst, folgt einer düsteren Story und als Spieler versuche ich, mich meinem Charakter entsprechend zu verhalten. Im Koop kann es dann schon mal vorkommen, dass die Spieler … kreativer werden.

Wir haben etwa ein wenig mit den Funktionen herumgespielt, die wir normalerweise nicht nutzen würden. Werfen etwa, was im Spiel sonst kaum vorkommt. Wann sollte man schon einmal etwas aus dem Inventar werfen und dafür Aktionen verbrauchen?

Selbst Kisten und Leichen können geworfen werden, wenn ihr genügend Stärke habt.

Während einer kurzen Pause allerdings kam Leya auf die Idee, Käse zu werfen. Unsere Erkenntnis: Ja, es geht und ja, es macht Schaden. Gar nicht so wenig übrigens. Wir haben uns dann 10 Minuten lang mit verschiedenen Dingen beworfen, bis einer von uns von einer riesigen Kiste fast getötet wurde, ehe wir dann doch lieber „normal“ weitergemacht haben.

Schabernack ist nicht umsonst!

Einer der Gründe, warum man Solo selten so etwas ausprobiert, ist die geringe Verfügbarkeit von Zaubern. Die meisten Zauber kosten Zauberplätze. Die sind nur begrenzt verfügbar und füllen sich erst nach einer langen Rast wieder auf. Ihr müsst also mit ihne haushalten und euch gut überlegen, welche Zauber ihr wann einsetzt.

Da man nun nicht ständig rasten will, probiert man eher selten aus, was passiert, wenn man Zauber auf Verbündete wirkt oder miteinander kombiniert. Im Koop kamen wir aber häufiger dazu, teilweise auch aus Versehen.

Eine „lange Rast“ macht ihr im Lager und beendet damit den Tag. Das füllt auch eure Zauberplätze wieder auf.

Diese Mechanik ist allerdings auch zugleich eine gute Grenze: Da ihr nicht unbegrenzt Möglichkeiten für Unfug zur Verfügung habt, stören solche Späße die Dynamik nicht unbedingt. Schließlich will niemand all seine Zauberplätze ausgeben, nur um Regen auf seine Freunde zu wirken und dann völlig „nackt“ in einen Kampf stolpern, oder?

Wie unterscheidet sich Koop vom Solo-Spiel?

Das ist anders: Der wohl größte Unterschied vom Koop- zum Solo-Spiel ist, dass nur ein Spieler die Dialoge führt. Sobald er mit einem NPC spricht, können die anderen nur noch zuhören und die Szene beobachten.

Bei den Antworten, die gegeben werden, können die Zuhörer dann zwar für ihren Favoriten abstimmen, aber der sprechende Spieler entscheidet ultimativ alleine, was er nun sagt.

Jeder hat Mitsprachrecht, aber einer entscheidet.

Das Spiel selbst wird am Anfang etwas leichter, weil ihr früher eine volle Gruppe habt. Grundsätzlich passt sich der Schwierigkeitsgrad aber nicht an die Spielerzahl an. Anzahl und Stärke der Gegner ist in Solo- und Koop-Spiel identisch.

In Kämpfen habt ihr im Koop selbst weniger Kontrolle über das Geschehen, weil ihr nicht wie ein Kommandant vier eurer Soldaten befehligt, sondern nur euch selbst. Das erfordert mehr Absprache und etwas mehr taktisches Geschick, ist aber mindestens genauso interessant.

Das ist besser: Aus meiner Sicht sind die Kämpfe auf diese Weise sogar spannender. Denn ihr könnt nicht mehr befehlen, welcher Charakter was macht, sondern müsst darauf vertrauen, dass ein vorher abgesprochener Plan auch funktioniert.

Kämpfe sind weder schwerer, noch leichter, sondern einfach anders. Und sehen von Nahem richtig schick aus.

Das heißt aber auch, dass ihr euch schneller an ungeplante Situationen anpassen müsst. Eine solche Situation durch ein kleines Missgeschick ist uns beim Spielen etwa passiert.

Benedikt und ich spielen jeweils einen Nahkämpfer, Leya eine Magierin. Bei einem Angriff hat sie einen Gegner anvisiert, an dem wir beiden Melees standen, was allerdings zu einem milden Chaos geführt hat. Das lief in etwa so ab:

Leya: „Ups! Sorry!“

Benedikt: „Was denn?“

Ein Froststrahl trifft den Gegner und eine Eisfläche entsteht um ihn herum.

Der Gegner, Benedict und Benedikt müssen einen Rettungswurf ablegen.

Benedikt und der Gegner schaffen ihn nicht, rutschen aus und sind für die Runde betäubt.

Benedikt: „Na toll …“

Benedict: „Haha!“

Diese Eis-Fläche hätte fast in einem Desaster geendet.

Das ist schlechter: Wie bereits erwähnt, gibt es (noch) keine Pings oder sie sind gut versteckt. Das bedeutet, dass ihr euch mit Beschreibungen wie: „Der Goblin hier vor mir“ oder „Der kleine Teufel oben auf dem Berg rechts von der Treppe“ verständigen müsst.

Das ist zwar authentisch, aber etwas umständlich und wer mit den anderen nicht im Voice sitzt, hat echte Probleme bei der Kommunikation.

Dazu kommt, dass die Story generell etwas kürzer kommt als Solo. Denn nur einer spricht mit den wichtigen Charakteren und trifft die Entscheidungen. Wenn ihr währenddessen etwas anderes macht oder wenn der Sprecher einfach alle Szenen überspringt, geht vieles verloren.

Baldur’s Gate ist im Koop wie eine chaotische D&D-Runde

Grundsätzlich spielt sich der Koop-Modus wie eine Runde D&D mit den gleichen Regeln wie die 5. Edition und dem gleichen Unterhaltungswert wie ein Spiel am Tisch mit Freunden. Selbst das Herumblödeln ist implementiert, nur ohne einen Spielleiter, der euch fragt: „Willst du das WIRKLICH tun?“

Sowohl die Charaktere selbst, als auch wie ihr mit der Welt und den anderen interagiert, sind sehr nah am echten Pen and Paper. Das macht Baldur’s Gate 3 zu einer optimalen Erfahrung für D&D-Fans, die aus aktuellen Anlässen nicht mit ihrer Gruppe spielen können oder Neulingen, die sich das System einmal ansehen wollen.

Das Spiel eignet sich herovrragend für den Einstieg in D&D. Die Charaktererstellung führt euch durch die wichtigsten Werte und Fähigkeiten eures Charakters.

Dieser „W20“, der zwanzigseitige Würfel, ist ein wichtiges Instrument im Spiel. Im Multiplayer seht ihr ihn aber in dieser Form eher selten.

Großes Manko: Einen „Spielleiter“-Modus wie in Divinity: Original Sin 2 gibt es aktuell nicht. In dem war es möglich, dass ein Spielleiter die Story für seine Gruppe erzählt und ihnen entsprechend Kämpfe vorsetzt. Ob ein solcher Modus auch in Baldur’s Gate 3 kommt, wissen wir noch nicht.

Euch sind also prinzipiell weniger Grenzen gesetzt, da es keinen „Gott“ gibt, der die Story diktiert. Ihr solltet nur darauf achten, dass das Maß an Chaos nicht überhand nimmt, sonst wird das Spiel irgendwann unspielbar oder eurer Gruppe langweilig.

Das spricht dafür und dagegen Baldur’s Gate 3 in der Gruppe zu spielen:

Pro taktischere Kämpfe als im Solo-Modus

richtiges D&D-Gefühl in der Gruppe

mehr Optionen bei der Gruppen-Zusammenstellung

geteiltes Inventar erlaubt einen „Packesel“-Spieler und verhindert Dieberei Contra die Story geht etwas unter

aktuell fehlende Convenience-Features wie Pings

im Moment keine eigenen Storys möglich

Baldur’s Gate lohnt sich im Koop, wenn eure Gruppe stimmt

Abschließend ist zu sagen, dass ihr Baldur’s Gate 3 am besten mit einer Gruppe spielt, bei der sich alle über ihre Ziele einig sind. Ihr solltet zum Beispiel:

Alle an der Story interessiert sein und gemeinsam Entscheidungen treffen

oder alle das Gameplay mögen und euch möglichst taktisch absprechen, um Kämpfe optimal zu meistern

Wie wichtig euch die jeweiligen Inhalte sind, ist nicht so relevant, wie die Homogenität in der Gruppe. Solange jeder in etwa gleich viel Wert auf Story und Gameplay legt, sind lustige Runden gewiss – Ganz wie im Pen and Paper auch.

Abschließend ist allerdings zu sagen, dass sich Baldur’s Gate 3 noch immer in der Entwicklung befindet und ein Vollpreis-Titel ist. Wer also die vollständige Spielerfahrung will, sollte unbedingt bis zum Release warten.

Wer aber jetzt schon mit seinen Freunden testen will, wie sich D&D als Videospiel anfühlt, der kann getrost zugreifen, denn teurer wird das Spiel zum Release nicht mehr. Nur auf Bugfixes und weitere Akte müsst ihr dann eben warten. Die Kollegen der GameStar erklären genau, was ihr im Early Access für euer Geld bekommt.

Ein Muss für D&D-Fans Für mich als eingefleischten D&D-Fan ist Baldur’s Gate 3 im Moment das Spiel, auf das ich mich am meisten freue. Ich habe zwar die Vorgänger nicht gespielt, bin aber Anhänger von Dragon Age und Divinity. Das rundenbasierte System von Baldur’s Gate 3 ist für mich deswegen optimal. Besonders der Koop erinnert mich an die D&D-Abende mit meinen Freunden, die ich dank Corona aktuell kaum bis gar nicht mehr wahrnehmen kann. Dynamiken in der Gruppe und Eigenheiten der Charaktere lassen sich wunderbar übernehmen, wenn auch in einem Videospiel aus meiner Sicht etwas weniger intensiv wie im Rollenspiel am Tisch. Meine größte Kritik ist das Fehlen eines Spielleiter-Modus. Pen and Paper ist mein größtes Hobby und ich hoffe stark, dass Baldur’s Gate in Zukunft eine Möglichkeit bietet, eigene Geschichten zu schreiben und zu spielen. Benedict Grothaus

Freier Autor bei MeinMMO und riesiger D&D-Fan

Selten so viel Spaß im Multiplayer gehabt Ich habe Baldur’s Gate 1 & 2 mittlerweile über 600 Stunden gespielt, doch selten hatte ich solchen Spaß mit dem Multiplayer. Was in Baldur’s Gate 1&2 trocken und veraltet war, ist hier geschickt gelöst: Das Design ist gelungen, vieles kommt mir Veteranen bekannt vor und die Illithiden wirken immer noch mächtig stark. Larian hat eine tolle Grundlage für ein gutes Spiel geschaffen. Der Multiplayer läuft rund und macht großen Spaß mit Freunden. Unterschiede gibt es aber. Wo Baldur’s Gate 1&2 auf 6 Helden setzte, bietet Teil 3 nur noch 4. Im Multiplayer fällt diese Begrenzung auf vier Charaktere nicht ins Gewicht, wie das langfristig im Singleplayer aussieht, ist noch eine andere Frage. Schade ist ebenfalls, dass es nur das rundenbasierte System gibt. Spiele wie Pathfinder: Kingmaker und Neverwinter Nights 2 machen vor, dass es auch anders geht. Einen echten Spielleiter-Modus wie Benedict vermisse ich aber nicht. Schon in Sword Coast Legends fand ich diesen sehr aufgesetzt. Was ich mir stattdessen wünschen würde, ist ein guter Mod-Support. Mit der “Infinty Engine” sind großartige Fan-Inhalte entstanden, ein Grund warum ich die alten Spiele bis heute spiele. Benedikt Schlotmann

Freier Autor bei MeinMMO und Anhänger von „Baldur’s Gate“