Baldur’s Gate 3 startet auf Steam – Das sagen die ersten 2000 Reviews

Allerdings hat die Verwandlung in einen Mind Flayer schon begonnen und ihr müsst einen Weg finden, diese aufzuhalten. Dabei erlebt ihr viele Abenteuer, trefft auf interessante Charaktere und kämpft in taktischen Rundenkämpfe gegen fiese Monster.

Seit Baldur’s Gate 2 sind rund 100 Jahre vergangen. Ihr findet euch an Bord eines Schiffes der finsteren Mind Flayer wieder und sollt dort in eines dieser Monster verwandelt werden. Doch ihr könnt fliehen.

Ihr erlebt wieder Abenteuer an der Schwertküste des D&D-Settings Forgotten Realms, in dem auch das MMORPG Neverwinter angesiedelt ist. Im Übrigen könnt mit dem Neverwinter-Modul Infernal Descent die Vorgeschichte von BG3 erleben .

Was ist Baldur’s Gate 3 überhaupt? Das Rollenspiel ist der dritte Teil in der erfolgreichen und beliebten RPG-Klassiker-Reihe Baldur’s Gate. Die beiden Vorgänger erschienen 1998 und 2000. 20 Jahre später folgt jetzt die Fortsetzung.

Wer BG 3 im Multiplayer spielen will, der sollte allerdings noch etwas warten. Es gibt einige Berichte, denen zufolge der Lag im Multiplayer so heftig ist, dass sich das RPG kaum gemeinsam spielen lässt. Die Larian Studios haben aber bereits angekündigt, an einem Hotfix zu arbeiten, der dieses Problem beseitigen soll.

Es gibt allerdings zum Teil heftige Kritik am Preis. Mit 59,99 Euro liegt Baldur’s Gate 3 bei einem Vollpreis-Spiel, ohne, dass es den vollen Umfang bietet. Das finden manche aus der Community unverschämt. Allerdings ist hier zu bedenken, dass alleine der 1. Akt des RPGs, der in der EA-Phase spielbar ist, rund 25 Stunden Spielzeit bietet. Und natürlich erhalten alle Käufer der EA-Fassung bei Release kostenlos die Vollversion.

Am 6. Oktober startete die Early-Access-Phase des Rollenspiels Baldur’s Gate 3 über Steam, GOG und Google Stadia. Wir sehen uns an, wie das RPG bei den Spielern ankommt.

