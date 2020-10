5 Online-Spiele und MMOs im Oktober 2020, die wir empfehlen

Der Oktober 2020 bringt einen frischen Mix aus spannenden, neuen Spielen sowie vielversprechenden Updates für bestehende Titel. Wir haben euch die 5 MMOs und Online-Spiele herausgesucht, die wir euch im Oktober 2020 trotz kalter Temperaturen wärmstens empfehlen können.

Was sind das für Spiele? Die ausgewählten Spiele hier sind allesamt Online-Games, die ihr zusammen mit Freunden oder Randoms spielen könnt. Einige dieser Spiele erscheinen neu im Oktober, andere bieten ein besonderes Update mit Features, für die sich eine Rückkehr durchaus lohnt.

Die ausgewählten Titel auf den folgenden Seiten haben wir bunt gemischt. Die Reihenfolge ist willkürlich und spiegelt keine Wertung wider. Außerdem findet ihr auf der letzten Seite einen Ausblick auf weitere Neuerungen im Oktober, die aber erst Ende des Monats kommen.

Genshin Impact – Action RPG

Genre: Action-RPG | Entwickler: miHoYo | Plattform: PC, PS4, Android, iOS | Release-Datum: 28. September 2020 | Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Im Anime-Action-Rollenspiel Genshin Impact wählt ihr zwischen einem männlichen oder weiblichen Zwilling aus und geht auf Monster- und Loot-Jagd. Das Spiel ist Free-To-Play und finanziert sich durch Mikro-Transaktionen.

Ihr bekämpft Monster, erkundet die Welt und erledigt Aufgaben. Dabei schaltet ihr immer mehr Charaktere frei. Das geht entweder über das reguläre Spiel oder über ein umstrittenes Gacha-System, bei dem ihr echtes Geld ausgeben müsst, um Lootboxen mit Waffen oder Helden zu bekommen.

Das sind die Highlights von Genshin Impact

Genshin Impact erinnert optisch stark an das Spiel an Zelda: Breath of the Wild. Auch unsere MeinMMO-Autorin Larissa Then sieht klare Parallelen zu Nintendos Zelda-Franchise und liebt daher Genshin Impact besonders.

Genshin Impact erinnert mich an Zelda: Breath of the Wild – Und ich liebe es

Genshin Impact hat aber neben der Grafik und dem Stil noch weitere Highlights:

Action-Kampfsystem mit Kombos

Wunderschöne Fantasy-Welt zum Erkunden

Spannende Story mit überraschenden Wendungen

Liebevoll gestaltete Charaktere

Koop-Modus mit bis zu drei Mitspielern ab Abenteuer-Stufe 16

Crossplay zwischen PC und Mobile und PS4 und Mobile.

Warum solltet ihr Genshin Impact im Oktober spielen?

Wer auf putzige Anime-Grafik im Cel-Shading-Look steht und mit verschieden, eigens ausgearbeiteten Helden actionreiche Kämpfe bestehen will, der liegt bei Genshin Impact richtig. Besonders praktisch empfinden viele Spieler auch die Tatsache, dass man dank Crossplay und Cross-Progression nahtlos zwischen dem Spiel auf dem PC und einem Mobile-Gerät wechseln kann. Auch PS4-Spieler können zu Mobile wechseln, aber nicht vom PC zur Konsole.

Kritisch wird lediglich von manchen Spielern das Gacha-System gesehen. Doch zumindest eine kleine Menge der dafür nötigen Premium-Währung gibt’s auch im Spiel und man wird nicht gleich genötigt, echtes Geld auszugeben.

Wichtig: Wenn ihr euch Genshin Impact holen wollt, dann beachtet unbedingt unseren Tipp zum Downloads. Denn sonst dauert es womöglich sehr lange, bis das Spiel runtergeladen wurde. Und wenn das Spiel da ist, solltet ihr euch am besten auch noch unsere 6 Tipps zum Start von Genshin Impact ansehen.