Das Koop-RPG Genshin Impact ist sehr erfolgreich gestartet. MeinMMO-Autorin Larissa Then hat das Game für euch angezockt. Sie verrät euch, wie sie das Game erlebt hat und was sie dort an Zelda erinnert.

Wer schreibt hier? Seitdem ich denken kann liebe ich Videospiele. Das fing schon in den 90er Jahren mit meinem ersten Gameboy an und hat sich bis heute nicht geändert. Mein erstes Zelda-Spiel war Ocarina of Time und ich habe die Reihe seither mit Interesse verfolgt. Als 2017 endlich Breath of the Wild rauskam, war ich total im Hype.

Zelda musste sich auf meiner Switch jedoch bald die Aufmerksamkeit mit einer weiteren Leidenschaft teilen: asiatische RPGs. Ich habe sehr viel Zeit in Xenoblade Chronicles 2 versenkt und schäme mich für nichts. Umso erfreuter war ich, als ich von Genshin Impact erfuhr. Schon die ersten Bilder sahen vielversprechend aus für einen Anime-Fan wie mich.

Also habe ich mich gleich nach Release ins Getümmel gestürzt und Genshin Impact angezockt. Nach ungefähr 8 Stunden bin ich jetzt in der Story etwas vorangeschritten und auf Abenteuerstufe 11. In meinem Anspielbericht erfahrt ihr mehr über Genshin Impact, was mich dort an Zelda erinnert und wieso ich es mag.

MeinMMO-Autorin Larissa Then ist sonst eher in MMORPGs unterwegs, wie hier in ESO.

Der Start in die Welt von Genshin Impact

Was ist das für ein Spiel? Genshin Impact ist ein asiatisches Free2Play-RPG mit einer Koop-Funktion. Es erschien am 28. September für PC, PS4 und Android- sowie iOS-Geräte. Switch-Spieler müssen sich noch etwas gedulden, da das Spiel für die Konsole bislang nur angekündigt wurde. Außerdem gibt es Gerüchte, dass Genshin Impact auch für die Next-Gen-Konsolen kommen soll.

Ihr bereist als Zwilling Lumine oder Aether eine bunte Open World im Animestil. Ab Abenteuerrang 16 könnt ihr die Koop-Funktion nutzen und euch mit bis zu 3 Spielern zusammentun. Ihr könnt jedoch auch einfach solo weiter machen. Dabei gibt es RPG-typische Quests zu erledigen, Dungeons zu bestreiten oder Bosse zu besiegen.

Das Kampfsystem beruht auf einem Team aus 4 Charakteren, die ihr euch aus euren freigeschalteten Figuren zusammenstellen könnt. Jeder Charakter beherrscht ein Element, welches euch gegen gewisse Gegner einen Vorteil bringt.

Die bunten Charaktere von Genshin Impact

Ihr müsst also stets auf die Schwächen eurer Feinde achten und dementsprechend Charaktere switchen. Das Level eurer Figuren und euer Account-Level namens Abenteuerstufe sind getrennt.

Wie waren die ersten Minuten? Von den ersten Minuten zu sprechen ist ein wenig schwierig, der Download hat nämlich einige Stunden gedauert. Wie ihr das verkürzen könnt, erfahrt ihr bei uns von MeinMMO. Dafür war das alles aber kostenlos.

Als ich das Spiel letztendlich starten konnte, begrüßte mich eine Cutscene mit den Zwillingen Lumine und Aether, die gegen eine mies gelaunte Göttin kämpften. Ich sollte mir einen der beiden Geschwister aussuchen, wobei meine Wahl auf die weibliche Heldin fiel. Das Ende vom Lied war, dass mein Bruder von der Göttin entführt wurde und ich alleine da stand.

Anschließend betrat ich die Welt und spielte ein kleines Tutorial, wobei ich meine zukünftige Kameradin Paimon kennenlernte. Darauf folgte der erste Kampf mit meinem Schwert. Ich stellte mich mit der doch ungewohnten Steuerung zunächst etwas dämlich an, aber habe es geschafft.

So betretet ihr die Welt von Genshin Impact mit Paimon im Hintergrund

Hilfreich dabei sind die vielen Tutorials, die bei neuen Gegnern stets anklickbar sind. Letztendlich konnte ich das Ziel erreichen, die sogenannte Statue der Sieben zu aktivieren, und mir ihre Kräfte zu holen.

Ein paar Minuten später traf ich auf meinen zweiten spielbaren Charakter, die Bogenschützin Amber. Sie bringt mich in die nahegelegene Stadt und ich bekam mein erstes wichtiges Gadget – ein paar Flügel zum Gleiten.

Tiefer ins Geschehen eintauchen

Wie ging es weiter? Ich muss sagen, mit den Flügeln habe ich mich schon sehr frei gefühlt und habe sie länger ausprobiert, als es wohl nötig gewesen wäre. Anschließend wurde die Stadt von einem wütenden Drachen angegriffen, der sie eigentlich beschützen sollte. Das war etwas wirr und letztendlich lag es an mir, den Drachen zu vertreiben.

Der Kampf gegen den Drachen Sturmschrecken mit meinen neuen Flügeln

Durch diese Aktion bin ich als Heldin positiv aufgefallen und wurde zum Stadtgespräch. Außerdem konnte ich ein paar NPCs kennenlernen, die bald meine Gefährten werden sollten. Vor allem Kaeya, der Rittmeister mit seiner Augenklappe, hat es mir durchaus angetan.

Glücklicherweise traf ich ihn bereits bei der nächsten Story-Mission wieder. Wir haben einen der Tempel des Gebietes von bösen Mächten befreit. Dafür brauchten wir dringend das Eis-Element von Kaeya.

Einer der Hauptcharaktere zu Beginn: Der Ritter Kaeya

Wie ist das mit dem Kampfsystem? Von da an begann ich auch, mir mehr über die Elemente Gedanken zu machen. Jeder Charakter hat ein Element und untereinander kann man damit Kombo-Attacken anstellen. Außerdem sind die Gegner unterschiedlich anfällig und äußere Umstände wie Regen begünstigen auch das ein oder andere Element.

Die einzelnen Charaktere könnt ihr noch mit Waffen und Artefakten ausstatten und so kam es mir recht gelegen, dass ich bald ein Willkommensgeschenk bekam. Mit diesem Urgestein und den Kristallen konnte ich meine ersten Waffen und die Bogenschützin Fischl freischalten, einen der stärksten Charaktere in Genshin Impact.

So habe ich meist im Wechsel meinen Hauptcharakter und Fischl gespielt und die Map weiter erkundet. Dabei habe ich viel mit Charakteren gesprochen und die Welt besser kennengelernt. Mehr Tipps, wie ihr gut in Genshin Impact starten könnt, gibt es bei uns von MeinMMO:

Breath of the Wild wohin das Auge blickt

Wie viel Zelda steckt drin? Bis zum Zeitpunkt mit dem Gleiter wurde ich nicht unbedingt an Zelda: Breath of the Wild erinnert, außer ein wenig von der Open World im Cel-Shading-Look.

Das liegt vielleicht daran, dass ich Spiele selten vergleiche. Beinahe jedes Game hat sich von einem anderen etwas abgeschaut und das stört mich meist nicht. Ich stürze mich lieber unvoreingenommen in meine Games.

So sieht die Umgebung in Genshin Impact aus

Dann bin ich jedoch in die Welt von Genshin Impact aufgebrochen und das Gefühl von Zelda ist nicht verflogen. Zu viele Elemente erinnerten mich an Breath of the Wild:

Ihr könnt Felswände oder Gebäude hochklettern. Dabei habt ihr eine Ausdauerleiste, die aufgebraucht wird. Wenn ihr schneller klettert, verbraucht ihr mehr Ausdauer.

Diese Ausdauerleiste kommt auch beim Sprinten ins Spiel.

In der Welt warten kleine Herausforderungen, ähnlich wie die Krogs.

Das Design einiger Gegner ist sehr an Zelda angelehnt.

Ihr könnt Kisten beschießen, um Gegner in die Luft zu jagen und anzuzünden.

Das sind jedoch nur die Kleinigkeiten, die so in der Welt lauern und mich an Zelda erinnerten. Viel einschneidender war meine erste richtige Story-Mission. Dort musste ich einen Tempel besuchen und ihn von der bösen Macht befreien.



Ein Tempel mit Sprungrätsel bei BOTW (links) und Genshin Impact (rechts)

Weitere solcher Tempel warteten noch auf mich. Dort musste man Gegner besiegen und kleinere Rätsel und Jump-Passagen überstehen – wie in Breath of the Wild.

Und es gab noch ein zweites einschneidendes Erlebnis. Als ich meine zweite Statue der Sieben aktivierte, wurde dadurch ein neuer Kartenabschnitt sichtbar. Diese Art der Vervollständigung der Open World kannte ich bisher nur aus Breath of the Wild. Allgemein konnte ich in Genshin Impact kaum einen Schritt machen, der mich nicht an Zelda erinnert hat.

Ich mag Genshin Impact trotzdem, oder gerade deswegen?

Ich fand es keineswegs störend, dass ich an jeder Ecke an Zelda erinnert wurdet. Wenigstens sagt Paimon nicht die ganze Zeit “Listen!”, obwohl das kleine Fliegeviech dennoch etwas nervig ist.

Was mag ich an Genshin Impact? Im Gegenteil, ich finde ich es sogar gut, dass ich an Breath of the Wild erinnert werde. Ich habe das Spiel geliebt und bin froh, dass ich etwas ähnliches zocken kann. Ein zweiter Teil lässt immerhin noch auf sich warten.

Bock habe ich vor allem auf die höheren Tempel. Ich bin gespannt, ob die Rätsel schwieriger werden, denn das hat Breath of the Wild nämlich gut hinbekommen. Bei Genshin Impact sind die Tempel an die Abenteuerstufe gebunden und ich muss noch etwas aufleveln, um mehr freizuschalten.

Worauf freue ich mich besonders? Außerdem freue ich mich auf die nächsten Städte und Charaktere, denen ich dort begegne. Noch bin ich relativ spoiler-frei was die Story betrifft und schon gespannt, was mich in der Open World noch erwartet. Da mir die bislang kennengelernten Charaktere gut gefallen, interessiert mich vor allem deren Entwicklung.

Mein erster Gleitflug durch die schön gestaltete Stadt Mondstadt

Was sich bei Genshin Impact stark von Breath of the Wild absetzt, ist das Kampfsystem. Der Wechsel zwischen den verschiedenen Figuren und Elementen kann gerade am Anfang ziemlich fordernd sein.

Ich bin bei manchen Gegnern immer noch nicht so ganz durchgestiegen, wie genau ich die am besten angehe. Das finde ich äußerst spannend und will es unbedingt beherrschen lernen.

Stört mich auch was? Dennoch nerven mich auch ein paar Kleinigkeiten. Am stressigsten finde ich Paimon, meine Begleiterin. Sie ist stets bei Cutscenes dabei, versaut dabei die Hälfte oder hat Wortfindungsschwierigkeiten. Sie mag ja süß sein, aber ich kann sie nicht leiden.

Paimon ist für euer Menü zuständig. Sie ruft ihr, wenn ihr in euer Inventar oder eure Figurenliste sehen wollt

Nervig ist auch das Geräusch, wenn mein Charakter sich streckt, weil sie rumsteht. Das klingt wie ein weinendes Baby. Vor allem, wenn ich kurz aus dem Spiel tappe, erschrecke ich immer wieder davon.

Das sind jedoch die einzigen Kritikpunkte, die ich momentan habe. Klar, das Gacha-System kann euch den letzten Cent kosten. In Genshin Impact könnt ihr neue Charaktere und Waffen über Lootboxen freischalten und dabei ist die Chance auf ein Stufe-5-Item verschwindend gering.

Ich bin jedoch zufrieden mit dem, was ich habe. Immerhin bekommt man des Öfteren kostenlos die Möglichkeit auf eine Ziehung und kann Charaktere über Missionen freispielen.

Da ist sogar ein Vorteil zu BOTW

Wie ist das mit dem Multiplayer? Und das Beste an Genshin Impact ist, dass ich ein Spiel wie Breath of the Wild endlich im Koop spielen kann! Ich persönlich zocke unglaublich gern im Multiplayer. Dass mich ein Solo-Spiel lange in seinen Bann zieht, ist äußerst selten geworden in den letzten Jahren. Ich brauche einfach meine Pappenheimer, um längerfristig Spaß zu haben.

Leider konnte ich die Koop-Funktion in Genshin Impact noch nicht selbst testen, da dafür meine Abenteuerstufe noch nicht ausreicht. Ein paar Details kann ich jedoch schon einmal vor schicken.

Um mit euren Freunden spielen zu können, müsst ihr Abenteuerstufe 16 erreicht haben, das kann einige Stunden in Anspruch nehmen. Stufen aufsteigen könnt ihr durch Erkunden, Truhen oder Quests.

Zudem ist eure Party auf 4 Spieler begrenzt. Wenn ihr die Welt eines anderen Spielers betretet, könnt ihr dort auch nur eingeschränkt agieren. Mehr zum Multiplayer und wie ihr zusammen spielen könnt, erfahrt ihr bei uns von MeinMMO.

Natürlich ist Genshin Impact kein Breath of the Wild, aber das soll es auch gar nicht sein. Ich würde es zudem nicht direkt als Klon bezeichnen, auch wenn viele Elemente stark Zelda ähneln.

Ich habe in den ersten Stunden bei jeder Zelda-Erinnerung geschmunzelt und mein Partner im Hintergrund hat immer wieder “Breath of the Wild” eingeworfen. Dennoch finde ich Genshin Impact als eigenes Spiel faszinierend und will mehr über die Welt und seine Charaktere erfahren.