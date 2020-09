Wie steht’s um Genshin Impact auf PS5 & Xbox Series X? Das sagt der Entwickler

Das neue, Free-to-Play Coop-RPG Genshin Impact ist nun auf PC, PS4, iOS und Android gestartet und kommt bei vielen gut an. Doch so manch einer fragt sich, wie es mit den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X aussieht. Dazu haben sich die Entwickler vor Kurzem erstmals geäußert.

Woher kommen die Infos? In einem Interview mit der US Gaming-Seite GameRant hat miHoYo, das chinesische Entwickler-Studio hinter Genshin Impact, zahlreiche Fragen zu dem neuen Coop-RPG beantwortet. Unter anderem hat man dabei auch die Pläne für die Next-Gen der Spiele-Konsolen angerissen.

Übrigens, Genshin Impact wird nach dem Start von zahlreichen Spielern gefeiert und kommt bislang ziemlich gut an. Doch was haltet ihr von dem neuen Koop-RPG? Sagt uns eure Meinung in unserer Umfrage: Genshin Impact ist gestartet und wird von vielen gefeiert – Wie findet ihr das Coop-RPG?

So steht’s um Genshin Impact auf Next-Gen-Konsolen

Das sagen die Entwickler zu Genshin Impact auf Next-Gen: In Bezug auf die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X hieß es seitens miHoYo, dass man durchaus Pläne für die Next-Gen-Konsolen habe. Man werde sie verkünden, sobald sie Form annehmen.

Im gleichen Zuge hieß es jedoch laut GameRant, dass man aktuell keine Pläne habe, das Spiel auf Xbox zu veröffentlichen.

Auf der PS5 dürfte Genshin Impact so oder so über die Abwärtskompatibilität spielbar sein. Doch offenbar gibt es also auch erste Pläne darüber hinaus. Ob nun in Form eines Next-Gen-Upgrades oder einer eingenen PS5-Version – das weiß man aber noch nicht konkret.

Zudem dürfte die PS5 wohl die einzige Next-Gen-Konsole bleiben, auf der man Genshin Impact spielen kann. Denn so wie es aussieht, ist Genshin Impact weder für die aktuelle Xbox One, noch für die neuen Xbox Series X und Xbox Series S geplant.

Die Xbox ist also offenbar die einzige große Plattform, für die das Spiel nicht erscheint – auch wenn das Statement von miHoYo das nicht zu 100% für die Zukunft ausschließt.

Wie steht es eigentlich um eine Switch-Version? Auch auf der Switch soll Genshin Impact erscheinen, das steht bereits fest. Es gibt sogar bereits einen offiziellen Trailer. Doch noch steht ein konkretes Release-Datum für die Nintendo-Plattform aus.

Was ist Genshin Impact überhaupt? Bei Genshin Impact handelt es sich um ein kostenloses Koop-RPG mit Fantasy-Setting, das vom chinesischen Studio miHoYo entwickelt wurde. Optisch erinnert es viele Spieler stark an Zelda: Breath of the Wild von der Nintendo Switch. Doch dabei gibt es zahlreiche deutliche Unterschiede – nicht nur durch den Koop-Modus.

