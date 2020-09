Seit dem 27. September ist das kostenlose Koop-RPG Genshin Impact online und kann gespielt werden. Habt ihr es schon ausprobiert?

Was ist Genshin Impact? Es handelt sich dabei um ein kostenloses Koop-RPG, das vom chinesischen Studio miHoYo entwickelt wurde. Das Spiel ist in der Nacht vom 27. auf den 28. September online gegangen und wird nun fleißig gezockt und getestet.

In dem von „Zelda: Breath of the Wild“ inspiriertem Spiel könnt ihr über 20 verschiedene Charaktere steuern und euch auch von euren Freunden im Koop-Modus unterstützen lassen. Ihr könnt zusammen:

Die große Welt und ihre Dungeons erkunden

Rätsel lösen

Weltbosse bekämpfen

Bis jetzt sind viele Reaktionen der Spieler zu Genshin Impact überwiegend positiv. Wir haben ihre ersten Eindrücke für euch in einem Artikel zusammengefasst:

Erste Spieler des Koop-RPGs Genshin Impact können nicht fassen, dass es kostenlos ist

Der Launch-Trailer zu Genshin Impact zeigt jede Menge Gameplay

Genshin Impact ist allerdings kein MMORPG. Der Multiplayer erlaubt eine Gruppengröße von maximal 4 Charakteren. Laut Aussagen auf reddit soll es außerdem nicht möglich sein, für die Gäste im Koop Monster zu looten oder Truhen zu öffnen.

Zudem ist Genshin Impact ein so genanntes „Gacha-Game“. Es enthält nicht nur einen Shop mit kosmetischen Gegenständen, sondern auch Lootboxen, in denen ihr neue Helden und Waffen finden könnt. Das wird von einem Teil der Community als Pay2Win empfunden.

In unserem Artikel dazu könnt ihr alle Infos zu dem Gacha-System von Genshin Impact nachlesen:

Koop-RPG Genshin Impact bietet umstrittenes Gacha-System – Wie sieht es mit Pay2Win aus?

Aber hier geht es ja um euch, die MeinMMO-Leser. Also erzählt mal: Habt ihr Genshin Impact schon testen können? Wir findet ihr das hübsche Game? Erzählt uns über eure Erfahrungen in Solo- und Koop-Modi in den Kommentaren.

Wie kann ich abstimmen? Ihr könnt eure Stimme wie immer in dem Umfrage-Tool unter dem Artikel abgeben. Jeder Leser hat dabei genau eine Stimme und wenn ihr eure Wahl getroffen habt, könnt ihr sie nicht mehr rückgängig machen.

Die Umfrage endet am 1. Oktober.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Wenn ihr es euch noch überlegt, ob ihr Genshin Impact runterladen solltet, dann haben wir für euch 6 nützliche Infos über das Spiel zusammengestellt.