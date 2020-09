Das Koop-RPG Genshin Impact hat die Wahrscheinlichkeiten für 5-Sterne-Charaktere und -Waffen veröffentlicht. Wer Hoffnung auf die wertvollsten Items hat, muss schon vom Glück geküsst sein oder sehr viele Boxen öffnen.

Was ist Genshin Impact? Das Free2Play-Koop-RPG erschien am 28. September für PC, PS4 und Android- sowie iOS-Geräte. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Genshin Impact auch für die Switch veröffentlicht. Außerdem haben die Entwickler Pläne für die Next-Gen-Konsolen bekundet.

Bei diesem Spiel reist ihr durch eine bunte Fantasywelt im Animestil. Ab Abenteurerrang 16 schließt ihr euch dann mit bis zu 3 weiteren Spielern zusammen. So könnt ihr RPG-typische Dinge tun wie Quests erledigen, Dungeons bestreiten oder Bosse verhauen.

An neue Charaktere kommt ihr dabei kostenlos oder über das Gacha-System. Über die Lootboxen könnt ihr Charaktere und Waffen mit der Wertigkeit 4 oder 5 Sterne erhalten, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch äußerst gering.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt So sieht das mit den Gachas in Genshin Impact aus

Erst einmal Gacha-Lotto spielen

Das Koop-RPG ist free to play und muss sich natürlich irgendwie finanzieren. Für so etwas bietet sich ein Lootbox-System durchaus an, auch wenn es in der Gaming-Community umstritten ist.

Wie wahrscheinlich sind die Charaktere? Um an neue Helden und Waffen zu kommen, müsst ihr euch die Premium-Währung Urgestein (Primogems) kaufen. Die bekommt ihr auch durch den Abschluss von manchen Quests oder durch einen monatlichen Beitrag. Mit dem Urgestein könnt ihr dann Boxen kaufen, deren Inhalt ihr natürlich nicht wisst.

Dabei sind die Chancen auf die seltenen Charaktere und Waffen verschwindend gering. Diese Zahlen sind von Genshin Impact offiziell bestätigt:

Die Wahrscheinlichkeit für einen Charakter oder eine Waffe mit 5 Sternen liegt bei 0,6 %

Bei 4 Sternen immerhin bei 5,1 %

Und dann habt ihr zu 0,6 % einen zufälligen 5-Sterne-Charakter oder eine Waffe. Wenn ihr also genau einen speziellen Charakter wollt, könnte das sehr lange dauern oder sehr kostspielig werden.

Die Charaktere im Animestil sind bunt und vielseitig in ihren Fähigkeiten

Gibt es einen Ausweg? Jedoch hat Genshin Impact noch das sogenannte Pity-System oder einen Pity-Pull. Das bedeutet, dass ihr bei jedem 10. Ziehen einen 4-Sterne-Charakter oder eine Waffe garantiert habt. Bei den wertvolleren Items der Stufe 5 ist es jeder 90. Wurf. Ihr solltet also genug Gestein beisammen haben, um bis zu eurem garantierten Item zu gelangen.

Ansonsten gibt es leider keinen Ausweg. Die Spieler der Beta berichteten jedoch, dass es nicht nötig sei, neue Charaktere und Waffen über die Lootboxen zu holen. Die Items, die man während des Spielens erhält, würden völlig ausreichen. Mit der Zeit wird das jedoch dem ein oder anderen sicherlich langweilig werden.

Community nimmt’s mit Humor

In der Community kommt Genshin Impact gut an. Jedoch ist die Sache mit den Gachas im Subreddit von Genshin Impact ein großes Thema. Hier wird diskutiert und viel über den Schmerz und die Verzweiflung gewitzelt, die so eine Lootbox mit sich bringt. Die Community ist zwiegespalten, nimmt es jedoch mit Galgenhumor.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt Die Platten der Gachas hinterlegt mit einer trauernden Katze

Neben all den Memes im Reddit ist das Thema jedoch für einige Spieler ein Ärgernis. Viele Free-to-play-Games haben haben dieses Problem: Es stellt sich die Frage, ob Genshin Impact mit Pay2Win arbeitet oder nicht. Welchen Einfluss die Charaktere und Waffen wirklich haben, wird sich wohl erst in einiger Zeit zeigen.