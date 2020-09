Genshin Impact: So spielt ihr zusammen mit Freunden im Koop

Genshin Impact ist ein Free2Play Koop-RPG vom Entwickler miHoYo. Die Grafik und die offene Welt des Spiels erinnern dabei an Zelda: Breath of the Wild, wobei si...

So geht es weiter: Sobald ihr Stufe 16 im Adventure-Rang erreicht habt, könnt ihr bis zu drei weitere Spieler einladen, die euch auf euren Abenteuern begleiten. Zusammen könnt ihr Daily-Quests erledigen oder auch Monster und Bosse in der offenen Welt jagen.

Um was geht es? Genshin Impact startete erst kürzlich, am 27. September auf PC, PS4 und Mobile-Geräten. Gleich zum Start wurde das kostenlose RPG von vielen Spielern gefeiert. Mehr als 20 verschiedene Charaktere könnt ihr dort steuern, die Welt und Dungeons erkunden, Rätsel lösen und Weltbosse bekämpfen. Spieler können gar nicht fassen, dass das Koop-RPG kostenlos ist.

In Genshin Impact müsst ihr Voraussetzungen erfüllen, um mit Freunden im Multiplayer spielen zu können. Diese sind zum Glück nicht so schwer zu erreichen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. − 5 = zwei

Insert

You are going to send email to