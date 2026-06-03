Eine Sache im neuen God of War Laufey lieben Spieler schon jetzt, doch für Gesprächsstoff sorgt ein sprechender Würfel

Bei der State of Play 2026 wurde ein neues Projekt aus dem „God of War“-Universum für die PS5 angekündigt, das mit 20 Minuten Gameplay bereits viele Fans abholen konnte. Doch neben dem schicken Combat sorgt der neue Sidekick für Gesprächsstoff.

Was kommt bei Fans bereits gut an? Im 23-minütigen Gameplay Reveal -Trailer zu God of War, zeigt sich bereits Begeisterung vieler Fans. Nicht nur Kratos’ Frau Faye als Protagonistin, sondern das gezeigte Combat und ihre Mobilität in der Luft (vor allem ein Doppelsprung) versetzen die Community in Vorfreude: „Kratos hat nicht gelogen, als er sagte, dass sie wunderschön gekämpft hat“ (@connorhawke4373 unter dem Gameplay Reveal -Trailer auf YouTube).

Bei einem anderen Thema, wird diese glückselige Einigkeit unter Fans bezüglich der Ankündigung jedoch auf die Probe gestellt. Denn neben dem schicken Gameplay, sorgt ausgerechnet ein sprechender Würfel für Diskussionen. Und seine Stimme könnte vielen bekannt sein.

Hier seht ihr den gesamten Gameplay Reveal Trailer zu God of War Laufey von der State of Play:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Eine bekannte Stimme in einer neuen Form – doch passt das?

Was ist das für ein Würfel? Es handelt sich um einen von Fayes Sidekicks, die sie in God of War Laufey begleiten werden: Einen merkwürdigen, kosmischen Würfel namens Phranque (ausgesprochen wie Frank), der seine Stimme von Jack Quaid verliehen bekommt.

Quaid ist vor allem durch seine Rolle als Hughie aus der Amazon-Serie The Boys bekannt. Und darauf wurde auch sofort die Community aufmerksam: „Hey Hughie, die haben dich in einen verdammten Würfel verwandelt“ (@notseaththescaleless).

Wie finden Fans diesen Sidekick? Während die Reaktionen zu dem Würfel-Hughie vor allem aus „The Boys“-Referenzen und Witzen bestehen, stellt sich jedoch die Frage, ob ein solch „lächerlicher“ Charakter in ein God of War passt. Allerdings scheint das anhand der deutlichen Vorfreude aus den Reaktionen vieler Fans bisher nicht zu stören: „Es lebe der Würfel!“ (galgor_ auf Reddit).

Wie findet ihr den neuen Sidekick aus God of War Laufey? Oder ist er euch komplett egal und ihr wollt lieber mehr Gameplay sehen?

Jack Quaid hat als Hughie erst vor kurzem sein Serienfinale in The Boys erleben dürfen. Die Serie ist seit ihrem Start sehr erfolgreich gewesen und hat bis zum Ende eine starke Fanbase geschaffen, doch MeinMMO-Redakteur Niko Hernes hat eine Entscheidung im Serienfinale gar nicht gefallen: Eine Entscheidung von The Boys ist unverzeihlich, sogar meine Schwester hat mich direkt angerufen