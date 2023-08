Welche Klassen sind in Baldur’s Gate 3 am besten? MeinMMO hilft euch bei der Wahl, wenn ihr euch den stärksten Charakter bauen wollt.

Was sind die besten Klassen in Baldur’s Gate 3? Bei den Klassen gibt es grundlegende Unterschiede in ihren Stärken und Einsatz-Gebieten. Jede Klasse kann Schaden machen, aber einige können auch etwa als Tank, Heiler oder Unterstützer agieren.

Darum gilt: spielt am besten, was zu eurem Spielstil passt und was euch anspricht. Für die allgemeine „Nützlichkeit“ und „Nutzerfreundlichkeit“ hilft euch unsere Tier List. Insbesondere, wenn ihr den schwersten Modus „Taktiker“ spielen wollt, sind starke Klassen wichtig. Ihr findet außerdem eine Übersicht aller 12 Klassen hier auf MeinMMO.

Wer erstellt die Tier-List? Wir haben etliche Experten für Dungeons & Dragons im Team von MeinMMO und unsere Erfahrung mit anderen Tier Lists wie der von Mobalytics abgeglichen.

Was bedeutet „S“ bis „F“? Die Tier List teilt Klassen in Kategorien ein, die semi-alphabetisch geordnet sind, mit S an der Spitze und danach absteigend A-F. Klassen im S-Ranking schlagen sich in allen Situationen im Spiel grundsätzlich besser, nicht nur im Kampf.

Hier gibt ein Entwickler Tipps zu allen Klassen:

S-Tier: Barde, Zauberer, Paladin, Kleriker

Barde

Barden nutzen Musik als Katalysator für ihre Magie und sind traditionell die Unterstützer in der Gruppe. Allerdings beherrschen sie auch die stärksten Kontroll-Zauber im Spiel und das en masse, was sie zu einem Stützpfeiler der Gruppe macht.

Außerdem haben Barden enorm viel Charisma und oft starke Boni auf Talente wie Auftreten und Überreden. So könnt ihr Probleme sogar ohne Kampf lösen. Die Schulen des Barden sind:

Schule des Wissens (S-Tier)

Schule des Wagemuts (S-Tier)

Schule des Schwerts (A-Tier)

Mehr zum Thema Vergesst Mönche: die wirklich beste Klasse in Baldur’s Gate 3 kann einfach alles von Benedict Grothaus

Zauberer

Als „spontane“ Zauberwirker können Zauberer Magie schlicht durch ihren Körper wirken. Das schränkt zwar ihre Vielfalt etwas ein, macht ihre Zauber aber ungleich stärker, wenn sie sich spezialisieren. Die Subklassen sind:

Drachenblutlinie (B-Tier)

Wilde Magie (A-Tier)

Sturmzauberei (S-Tier)

Paladin

Quasi Priester in Plattenrüstung und mit Schwert: als Paladin schwört ihr einen Eid und nutzt göttliche Macht, um eure Feinde zu zerschmettern. Zwar beherrscht ihr nur geringfügige Heilungs-Magie, könnt dafür aber ordentlich einstecken und noch mehr austeilen. Die Begleiterin Minthara ist ein Paladin. Die Eide sind:

Schwur der Alten (S-Tier)

Schwur der Hingabe (A-Tier)

Schwur der Rache (A-Tier)

Eidbrecher (S-Tier): Eidbrecher ist eine „geheime“ Klasse und muss erst freigeschaltet werden

Kleriker

Als Kleriker verschreibt ihr euer Leben einem Gott und kanalisiert dessen göttliche Macht durch eure Zauber. Kleriker sind typischerweise die Heiler einer Gruppe, können aber auch ordentlich austeilen und sogar tanken. Schattenherz ist eine Klerikerin. Die möglichen Domänen sind:

Domäne des Lebens (A-Tier)

Domäne des Lichts (S-Tier)

Domäne der List (B-Tier)

Domäne der Natur (B-Tier)

Domäne des Sturms (A-Tier)

Domäne des Wissens (A-Tier)

Domäne des Krieges (S-Tier)

Mehr zum Thema Baldur’s Gate 3: Alle Völker, was sie können und welches zu euch passt von Benedict Grothaus

A-Tier: Magier, Hexenmeister, Kämpfer

Magier

Anders als Zauberer müssen Magier eine Liste mit Zaubern vorbereiten. Sie haben Zauberei durch ein Studium „gelernt.“ Dadurch können sie aber nach einer Rast jedes Mal andere Zauber vorbereiten und sind so deutlich flexibler. Gale ist ein Magier. Die möglichen Schulen sind:

Schule der Bannmagie (A-Tier)

Schule der Beschwörung (B-Tier)

Schule der Erkenntnismagie (C-Tier)

Schule der Hervorrufung (S-Tier)

Schule der Illusion (C-Tier)

Schule der Nekromantie (A-Tier)

Schule der Verzauberung (B-Tier)

Schule der Verwandlung (A-Tier)

Hexenmeister

Hexenmeister erhalten ihre Macht durch einen Pakt mit einem übernatürlichen Wesen oder einer außerweltlichen Gottheit. Anders als andere Zauberklassen zaubern sie immer auf dem höchstmöglichen Rang und erhalten ihre Zauber-Slots nach einer kurzen Rast zurück. Wyll ist ein Hexenmeister. Die möglichen Pakte sind:

Die Erzfee (A-Tier)

Der Große Alte (A-Tier)

Der Unhold (A-Tier)

Kämpfer

Kämpfer sind vielseitig und die mit Abstand beste Klasse für Einsteiger. Ihr könnt als Krieger sowohl im Nah- als auch im Fernkampf punkten, ranken und euch selbst heilen. Außerdem stehen euch früh mehrere Aktionen pro Runde zur Verfügung. Lae’zel und Jaheira sind Kriegerinnen. Mögliche Unterklassen sind:

Champion (A-Tier)

Kampfmeister (S-Tier)

Mystischer Ritter (B-Tier)

Das macht den Kämpfer zur perfekten Einsteiger-Klasse:

B-Tier: Druide, Mönch, Schurke, Barbar

Druide

Als Druide zieht ihr eure magischen Kräfte aus der Natur selbst. Ihr könnt mit Pflanzen und Tieren sprechen und euch sogar verwandeln. Entsprechend könnt ihr auch so gut wie jede Rolle in einer Gruppe einnehmen. Halsin und Jaheira sind Druiden. Die möglichen Zirkel sind:

Zirkel des Landes (A-Tier)

Zirkel des Mondes (B-Tier)

Zirkel der Sporen (?-Tier) Diese Spezialisierung ist stark vom Spieler und der Situation abhängig.

Mönch

Mönche sind Experten für den waffenlosen Nahkampf, enorm agil und beherrschen besondere Techniken, um Gegnern zuzusetzen. Laut dem Haupt-Autor von Baldur’s Gate 3 sind Mönche sogar die stärkste Klasse im Spiel. Allerdings sind ihre Einsatzgebiete sehr spezifisch und abhängig von der Umgebung. Die möglichen Wege sind:

Weg der Offenen Hand (A-Tier)

Weg der Vier Elemente (C-Tier)

Weg des Schattens (B-Tier)

Schurke

Schurken sind in der Theorie mächtige Assassinen oder geschickte Diebe. In Baldur’s Gate 3 ist es aber schwer, in eine Situation zu kommen, wo ihr das ausspielen könnt. Mit Glück könnt ihr so aber einzelne Gegner sofort ausschalten und schwierige Kämpfe umgehen oder enorm erleichtern. Astarion ist ein Schurke. Die möglichen Spezialisierungen sind:

Arkaner Betrüger (D-Tier, klingt leider cooler, als es ist)

Assassine (A-Tier)

Dieb (A-Tier)

Barbar

Wenn ihr gerne einfach nur draufhaut, sind Barbaren die Klasse für euch. Sie haben eher wenig Tiefgang, erhalten vor allem immer mehr und immer stärkere Angriffe und klatschen Gegner ohne Rücksicht auf Verluste. Karlach ist eine Barbarin. Mögliche Pfade sind:

Pfad des Berserkers (A-Tier)

Pfad des Wilden Herzens (B-Tier)

Pfad der Wilden Magie (C-Tier)

C-Tier: Waldläufer

Waldläufer

Die einzige „echte“ Fernkampf-Klasse ist in Baldur’s Gate 3 leider eine der schwächsten. Waldläufer sind Jäger und Wildhüter, schützen das Land und ihre Wälder und haben sogar Tier-Begleiter. Es fehlt ihnen aber an Tiefe, Alternativen und Einsatzgebieten. Minsc ist ein Waldläufer. Mögliche Spezialisierungen sind:

Herr der Tiere (A-Tier)

Jäger (C-Tier)

Gloom Stalker (C-Tier, aber eine der besten Optionen fürs Multiclassing)

Multiclassing in Baldur’s Gate 3: So holt ihr das meiste aus eurem Charakter

Wenn ihr euch bereits besser mit dem Spiel auskennt, könnt ihr auch das Multiclassing-Feature nutzen. In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit jedem Level-Aufstieg eine Stufe in einer beliebigen Klasse aufsteigen.

So könnt ihr richtig starke Kombinationen erstellen, aber auch richtig hart versagen. Wir stellen euch deswegen hier nur einige Klassen-Kombinationen vor, die sich besonders gut eignen:

Kämpfer mit Paladin oder Schurke

Paladin und Zauberer

Mönch und Schurke

Kleriker und Zauberer

Sogar Waldläufer können auf diese Weise richtig stark werden, wenn ihr sie mit Kämpfer und Schurke mischt. Als Faustregel gilt: nehmt eine vielseitige Klasse als Grundlage und eine besonders starke Spezialisten-Klasse, um euch zu verbessern. So kommt ihr meist zu guten Kombinationen.

Denkt aber daran, dass ihr nur 12 Level zur Verfügung habt. Das hat aber einen bestimmten Grund:

Warum ihr in Baldur’s Gate 3 nur bis Level 12 spielen dürft und warum das gut ist