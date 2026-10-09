Welche Klassen sind in Baldur’s Gate 3 am besten? MeinMMO hilft euch bei der Wahl, wenn ihr euch den stärksten Charakter bauen wollt.

Was sind die besten Klassen in Baldur’s Gate 3? Bei den Klassen gibt es grundlegende Unterschiede in ihren Stärken und Einsatzgebieten. Jede Klasse kann Schaden machen, aber einige können auch etwa als Tank, Heiler oder Unterstützer agieren.

Darum gilt: Spielt am besten, was zu eurem Spielstil passt und was euch anspricht. Für die allgemeine „Nützlichkeit“ und „Nutzerfreundlichkeit“ hilft euch unsere Tier List. Insbesondere, wenn ihr den herausfordernden Honour Mode spielen wollt, sind starke Klassen wichtig.

Ihr findet außerdem eine Übersicht aller 12 Klassen hier auf MeinMMO. Hier findet ihr alle Sub-Klassen von Patch 8 in einem gesonderten Ranking.

Update: Der Artikel wurde am 9. Oktober 2026 geprüft und strukturell leicht angepasst.

Wer erstellt die Tier-List? Wir haben etliche Experten für Dungeons & Dragons im Team von MeinMMO und unsere Erfahrung mit anderen Tier Lists wie der von Mobalytics abgeglichen.

Beachtet, dass diese Tier-List die reine Kraft der Klassen selbst bewertet, nicht ihre Möglichkeiten in Kombination mit anderen Klassen, also beim Multiclassing.

Was bedeutet „S“ bis „F“? Die Tier List teilt Klassen in Kategorien ein, die semi-alphabetisch geordnet sind, mit S an der Spitze und danach absteigend A-F. Klassen im S-Ranking schlagen sich in allen Situationen im Spiel grundsätzlich besser, nicht nur im Kampf.

Hier gibt ein Entwickler Tipps zu allen Klassen:

Video starten Baldur’s Gate 3: Entwickler gibt 30 Minuten Tipps zu allen Klassen Autoplay

S-Tier: Barde, Zauberer, Paladin, Kleriker

Barde

Barden nutzen Musik als Katalysator für ihre Magie und sind traditionell die Unterstützer in der Gruppe. Allerdings beherrschen sie auch die stärksten Kontroll-Zauber im Spiel und das en masse, was sie zu einem Stützpfeiler der Gruppe macht.

Außerdem haben Barden enorm viel Charisma und oft starke Boni auf Talente wie Auftreten und Überreden. So könnt ihr Probleme sogar ohne Kampf lösen. Die Schulen des Barden sind:

Schule des Wissens (S-Tier)

Schule des Wagemuts (B-Tier) – Den könnt ihr sogar wie einen Wikinger-Skalden spielen

Schule des Schwerts (S-Tier)

Schule des Zauberbanns (B-Tier)

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Zauberer

Als „spontane“ Zauberwirker können Zauberer Magie schlicht durch ihren Körper wirken. Das schränkt zwar ihre Vielfalt etwas ein, macht ihre Zauber aber ungleich stärker, wenn sie sich spezialisieren. Die Subklassen sind:

Drachenblutlinie (B-Tier)

Wilde Magie (A-Tier)

Sturmzauberei (S-Tier)

Schattenmagie (A-Tier)

Paladin

Quasi Priester in Plattenrüstung und mit Schwert: als Paladin schwört ihr einen Eid und nutzt göttliche Macht, um eure Feinde zu zerschmettern. Zwar beherrscht ihr nur geringfügige Heilungs-Magie, könnt dafür aber ordentlich einstecken und noch mehr austeilen. Die Begleiterin Minthara ist ein Paladin. Die Eide sind:

Kleriker

Als Kleriker verschreibt ihr euer Leben einem Gott und kanalisiert dessen göttliche Macht durch eure Zauber. Kleriker sind typischerweise die Heiler einer Gruppe, können aber auch ordentlich austeilen und sogar tanken. Schattenherz ist eine Klerikerin. Die möglichen Domänen sind:

Domäne des Lebens (B-Tier)

Domäne des Lichts (A-Tier)

Domäne der List (B-Tier)

Domäne der Natur (B-Tier)

Domäne des Sturms (S-Tier) – Möglicherweise mit dem besten Build im ganzen Spiel

Domäne des Wissens (A-Tier)

Domäne des Krieges (S-Tier)

Domäne des Todes (S-Tier)

Tipp: Kleriker sind vor allem in hohen Schwierikgeiten als Support- oder reine Schadens-Helden besser, als wenn ihr sie heilen lasst:

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A-Tier: Barbar, Magier, Hexenmeister, Druide, Mönch, Kämpfer, Schurke

Barbar

Wenn ihr gerne einfach nur draufhaut, sind Barbaren die Klasse für euch. Sie haben eher wenig Tiefgang, erhalten vor allem immer mehr und immer stärkere Angriffe und klatschen Gegner ohne Rücksicht auf Verluste. Karlach ist eine Barbarin. Mögliche Pfade sind:

Pfad des Berserkers (B-Tier)

Pfad des Wilden Herzens (A-Tier, machte mit einem Build auch eine Hexenmeister-Main zu einem Fan des Barbaren)

Pfad der Wilden Magie (C-Tier)

Pfad des Riesen (S-Tier)

Magier

Anders als Zauberer müssen Magier eine Liste mit Zaubern vorbereiten. Sie haben Zauberei durch ein Studium „gelernt.“ Dadurch können sie aber nach einer Rast jedes Mal andere Zauber vorbereiten und sind so deutlich flexibler. Gale ist ein Magier. Die möglichen Schulen sind:

Schule der Bannmagie (A-Tier)

Schule der Beschwörung (A-Tier)

Schule der Erkenntnismagie (C-Tier)

Schule der Hervorrufung (S-Tier)

Schule der Illusion (C-Tier)

Schule der Nekromantie (A-Tier)

Schule der Verzauberung (B-Tier)

Schule der Verwandlung (A-Tier)

Klingengesang (B-Tier)

Hexenmeister

Hexenmeister erhalten ihre Macht durch einen Pakt mit einem übernatürlichen Wesen oder einer außerweltlichen Gottheit. Anders als andere Zauberklassen zaubern sie immer auf dem höchstmöglichen Rang und erhalten ihre Zauber-Slots nach einer kurzen Rast zurück. Wyll ist ein Hexenmeister. Die möglichen Pakte sind:

Die Erzfee (A-Tier)

Der Große Alte (A-Tier)

Der Unhold (A-Tier)

Fluchklinge (A-Tier) Hier geht’s zum Build des Flucklingen-Hexenmeisters



Druide

Als Druide zieht ihr eure magischen Kräfte aus der Natur selbst. Ihr könnt mit Pflanzen und Tieren sprechen und euch sogar verwandeln. Entsprechend könnt ihr auch so gut wie jede Rolle in einer Gruppe einnehmen. Halsin und Jaheira sind Druiden. Die möglichen Zirkel sind:

Zirkel des Mondes (S-Tier) Hier gibt’s einen Build zum Zirkel des Mondes

Zirkel des Landes (A-Tier)

Zirkel der Sporen (?-Tier) – Diese Spezialisierung ist stark vom Spieler und der Situation abhängig.

Zirkel der Sterne (A-Tier)

Mönch

Mönche sind Experten für den waffenlosen Nahkampf, enorm agil und beherrschen besondere Techniken, um Gegnern zuzusetzen. Laut dem Haupt-Autor von Baldur’s Gate 3 sind Mönche sogar die stärkste Klasse im Spiel. Allerdings sind ihre Einsatzgebiete oft spezifisch, abhängig von der Umgebung und sie sind recht schwer zu spielen. Die möglichen Wege sind:

Weg der Offenen Hand (S-Tier, gilt für viele Spieler als stärkste Unterklasse des Spiels)

Weg der Vier Elemente (B-Tier)

Weg des Schattens (B-Tier)

Weg de Betrunkenen Meisters (B-Tier)

Kämpfer

Kämpfer sind vielseitig und die mit Abstand beste Klasse für Einsteiger. Ihr könnt als Kämpfer sowohl im Nah- als auch im Fernkampf punkten, tanken und euch selbst heilen. Außerdem stehen euch früh mehrere Aktionen pro Runde zur Verfügung. Lae’zel ist eine Kämpferin. Mögliche Unterklassen sind:

Champion (A-Tier)

Kampfmeister (S-Tier)

Mystischer Ritter (B-Tier)

Arkaner Bogenschütze (C-Tier)

Schurke

Schurken sind in der Theorie mächtige Assassinen oder geschickte Diebe. In Baldur’s Gate 3 ist es aber schwer, in eine Situation zu kommen, wo ihr das ausspielen könnt. Mit Glück könnt ihr so aber einzelne Gegner sofort ausschalten und schwierige Kämpfe umgehen oder enorm erleichtern. Astarion ist ein Schurke. Die möglichen Spezialisierungen sind:

Dieb (A-Tier)

Arkaner Betrüger (D-Tier, klingt leider cooler, als es ist)

Assassine (B-Tier) Hier gibt’s einen erstaunlich starken Assassinen-Build

Draufgänger (S-Tier)

Video starten Die beste Klasse für Einsteiger in Baldur’s Gate 3

B-Tier: Waldläufer

Waldläufer

Die einzige „echte“ Fernkampf-Klasse ist in Baldur’s Gate 3 leider eine der schwächsten. Waldläufer sind Jäger und Wildhüter, schützen das Land und ihre Wälder und haben sogar Tier-Begleiter. Es fehlt ihnen aber an Tiefe, Alternativen und Einsatzgebieten. Minsc ist ein Waldläufer. Mögliche Spezialisierungen sind:

Multiclassing in Baldur’s Gate 3: So holt ihr das meiste aus eurem Charakter

Wenn ihr euch bereits besser mit dem Spiel auskennt, könnt ihr auch das Multiclassing-Feature nutzen. In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit jedem Level-Aufstieg eine Stufe in einer beliebigen Klasse aufsteigen.

So könnt ihr richtig starke Kombinationen erstellen, aber auch richtig hart versagen. Wir stellen euch deswegen hier nur einige Klassen-Kombinationen vor, die sich besonders gut eignen:

Kämpfer mit Paladin oder Schurke

Paladin und Zauberer

Mönch und Schurke

Kleriker und Zauberer

Druide und Barbar Hier geht’s zum Multiclass-Build

So gut wie jede Melee-Klasse und Hexenmeister (aufgrund der neuen Unterklasse aus Patch 8)

Sogar Waldläufer können auf diese Weise richtig stark werden, wenn ihr sie mit Kämpfer und Schurke mischt. Als Faustregel gilt: nehmt eine vielseitige Klasse als Grundlage und eine besonders starke Spezialisten-Klasse, um euch zu verbessern. So kommt ihr meist zu guten Kombinationen. Denkt aber daran, dass ihr nur 12 Level zur Verfügung habt. Das hat aber einen bestimmten Grund: Warum ihr in Baldur’s Gate 3 nur bis Level 12 spielen dürft und warum das gut ist