Top-Leistung muss nicht unbedingt teuer sein und der Ryzen 5 5600X ist der Beweis! Beliebte Gaming-CPU zum Tiefstpreis

Der leistungsstarke Sechskerner macht in so ziemlich jedem PC eine gute Figur.

Obwohl der Prozessor eine wichtige und zentrale Komponente in jedem Gaming-PC ist, müsst ihr für richtig gute Modelle bei Weitem nicht so tief in die Tasche greifen wie etwa bei den Grafikkarten. Schon für knapp 100€ inklusive Versand bekommt ihr bei Amazon gerade den besonders beliebten AMD Ryzen 5 5600X.

Preis-Leistungs-Knaller: AMD Ryzen 5 5600X im Angebot

Die CPU ist sowas wie das Gehirn eures PCs. Der Prozessor ist für alle Berechnungen und für den reibungslosen Austausch zwischen dem Speicher und den Komponenten verantwortlich. Um also das Maximum aus eurer Hardware herauszukitzeln, ist ein passender Prozessor unabdinglich. Der Ryzen 5 5600X ist hier aus mehreren Gründen eine wirklich gute Wahl.

Schnappt euch jetzt den Ryzen 5 5600X zum neuen Tiefstpreis!

Eine CPU für alle Fälle: Egal, ob ihr in Full-HD, WQHD oder 4K spielen wollt, diese CPU liefert euch die benötigte Power. Der Unterschied zu deutlich teureren Modellen macht sich erst im absoluten High-End-Bereich bemerkbar.

Egal, ob ihr in Full-HD, WQHD oder 4K spielen wollt, diese CPU liefert euch die benötigte Power. Der Unterschied zu deutlich teureren Modellen macht sich erst im absoluten High-End-Bereich bemerkbar. Zukunftssicher: Mit einer Taktrate von 6 x 3,7 GHz (mit Boost bis zu 4,6 GHz) bietet der Prozessor auf Jahre gute Spiele-Leistung. Auch der Sockel im AM4-Design braucht so schnell kein Upgrade.

Mit einer Taktrate von 6 x 3,7 GHz (mit Boost bis zu 4,6 GHz) bietet der Prozessor auf Jahre gute Spiele-Leistung. Auch der Sockel im AM4-Design braucht so schnell kein Upgrade. Clever gekühlt: Im Lieferumfang ist zudem ein ebenfalls leistungsstarker Wraith-Stealth-Kühler enthalten, mit dem ihr eure neue CPU effektiv kühlen könnt.

Im Test der GameStar aus dem Jahr 2021 kann der Ryzen 5 5600X absolut überzeugen. Folgendes Fazit wurde dabei gezogen:

AMDs Ryzen 5 5600X ist kaum langsamer als deutlich teurere Top-Modelle von AMD und Intel und damit eine sehr gute CPU für jeden Spiele-PC.

Pro sehr hohe Spieleleistung

hohe Anwendungsleistung

sehr gute Energieeffizienz

sechs Kerne

virtuelle Kernverdoppelung

hohe Taktrate

freier Multiplikator für leichtes Übertakten Contra Nicht unbedingt geeignet für Streaming

Die besten Angebote und alle Infos zu Neuerscheinungen findet ihr immer in unserer Deal-Übersicht. Hier stellen wir euch jeden Tag spannende Sales und aktuelle Schnäppchen vor. Schaut doch mal vorbei!