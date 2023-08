Baldur’s Gate 3: Barden-Build mit Axt und Stärke – Klingt komisch, funktioniert aber grandios

Barden sind bekannt als Charmeure und Unterhalter. In Baldur’s Gate 3 nehmen sie meist die Rolle als Unterstützer ein. In der Schule des Wagemuts aber sind Barden weniger lustige Musiker und mehr kriegserprobte Skalden. MeinMMO stellt euch einen unkonventionellen Build vor, der erstaunlich gut klappt.

Was ist das für ein Build? Als Barde in der Schule des Wagemuts steht ihr an vorderster Front und führt eure Begleiter in die Schlacht, anstatt sie einfach nur von hinten anzufeuern. Mit eurem Charisma sorgt ihr ebenso für Moral wie mit eurer Entschlossenheit, Gegner zu töten.

Barden sind bereits die unumstritten beste Klasse in Baldur’s Gate 3. Sie können alles, wenn auch vielleicht nicht perfekt, aber erfüllen mit der richtigen Anpassung jede Rolle aus. In dieser Ausführung tragen sie schwere Rüstung und hauen kräftig zu, statt sich rein auf Magie, Degen oder Bögen zu verlassen.

Die Schule des Wagemuts ist in der Tier List der besten Klassen eine der stärkeren Ausführungen des Barden. Das liegt mit daran, dass ihr euch entscheiden könnt, ob ihr lieber als Tank für eure Gruppe fungiert oder als gerüsteter Kämpfer

In unserem Build zeigen wir euch, wie ihr beide Versionen des Wagemut-Barden richtig spielt und welche Talente ihr am besten nutzt.

Barden-Build für Schule des Wagemuts – Stats und Talente

Defensiver Weg

Start-Werte

Stärke: 10

Geschicklichkeit: 14

Konstitution: 14

Intelligenz: 8

Weisheit: 12

Charisma: 17

Als Hintergrund eignen sich am besten Soldat, Volksheld oder Sonderling. Das beste Volk sind Goldzwerge, weil diese zusätzliche Lebenspunkte pro Stufe erhalten sowie von Haus aus mit Streitäxten und Hämmern geübt sind.

Talente und Fertigkeiten

Stufe 3: Schule des Wagemuts; Expertise in Athletik und Auftreten

Stufe 4: Widerstandsfähig oder Belastbar (Konstitution)

Stufe 8: Attributsverbesserung (Konstitution und Charisma)

Stufe 10: Expertise in Einschüchtern, wenn gewählt; sonst freie Wahl

Stufe 12: Wächter

Wichtige Zauber

Allgemein hilfreiche Zauber, die euch oder Verbündete schützen etwa: Klingenbann, Böser Spott, Heldenmut, Person festhalten

Offensiver Weg

Start-Werte

Stärke: 14

Geschicklichkeit: 14

Konstitution: 12

Intelligenz: 8

Weisheit: 10

Charisma: 17

Als Hintergrund eignen sich am besten Soldat, Volksheld oder Sonderling. Das beste Volk sind Goldzwerge, weil diese zusätzliche Lebenspunkte pro Stufe erhalten sowie von Haus aus mit Streitäxten und Hämmern geübt sind.

Talente und Fertigkeiten

Stufe 3: Schule des Wagemuts; Expertise in Athletik und Auftreten

Stufe 4: Athlet (Stärke) oder Belastbar (Stärke)

Stufe 8: Attributsverbesserung (Stärke und Charisma)

Stufe 10: Expertise in Einschüchtern, wenn gewählt; sonst freie Wahl

Stufe 12: Meister der Kampfkunst (Riposte und Manövrierender Angriff)

Wichtige Zauber

Allgemein hilfreiche Zauber, die euch oder anderen eine Verstärkung gewähren, etwa: Zielsicherer Schlag, Klingenbann, Heldenmut, Lange Schritte

Spielstil und Gruppe: Wie ein Wikinger im Schildwall

So spielt ihr den Build: In beiden Varianten seid ihr ein Frontkämpfer, der eine mittlere Rüstung und einen Schild tragen sollte. Damit kommt ihr leicht auf eine Rüstungsklasse von 18 oder mehr und haltet einiges aus.

Da ihr ab Stufe 6 bereits einen zweiten Angriff erhaltet, solltet ihr so schnell wie möglich zu einer starken Waffe greifen. Ideal sind Streitäxte wegen ihrer Vielseitigkeit. Als Zwerg habt ihr Übung mit der Waffe. Ansonsten eignen ich Langschwerter oder Beile, so lange sie Stärke als Modifikator nutzen.

Ihr greift hauptsächlich mit Nahkampf-Angriffen an, nutzt aber eure Bardische Inspiration, um entweder euch selbst oder anderen aus der Gruppe einen Bonus auf Angriffe zu verleihen. Anders als bei anderen Schulen wirkt eure Inspiration auch auf Waffenschaden und Rüstung.

So sieht die perfekte Gruppe aus: Idealerweise habt ihr neben euch noch weitere Charaktere mit Schilden stehen. Perfekt sind:

ein menschlicher Magier oder Zauberer für magischen Schaden. Menschen haben Übung mit Schilden und leichter Rüstung haben

ein beliebiger Kleriker oder Paladin zur Unterstützung

ein Barbar, idealerweise als Berserker für den Wikinger-Flair mit zwei Äxten

Wenn ihr euch aus den Standard-Klassen der Begleiter von Baldur’s Gate 3 bedienen wollt, eignen sich Gale, Karlach und Schattenherz am besten für eure Gruppe. Versucht, geschlossen als Schildwall vorzurücken und Gegner vor euch her zu treiben, am besten direkt in die Arme des wütenden Berserkers.

