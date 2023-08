Baldur’s Gate 3: Die besten Talente im Ranking – Welches ist gut für meine Klasse?

Baldur’s Gate 3 bietet haufenweise Möglichkeiten, um euren Charakter anzupassen und zu optimieren. MeinMMO verrät, welche Talente ihr bei den entsprechenden Stufen am besten wählen solltet und welches zu eurer Klasse passt.

Was sind Talente?

Die meisten der 12 Klassen in Baldur’s Gate 3 erhalten auf den Stufen 4, 8 und 12 die Möglichkeit, ein Talent zu wählen.

Talente verbessern euren Charakter und gewähren ihm neue Fähigkeiten, verbessern seine Attribute oder verändern sogar den Spielstil grundlegend.

Tipps zum Leveln und zu Talenten findet ihr in unserem Guide für Levelaufstiege.

Diese Talente sind stark: Wir haben aus dem riesigen Katalog an Talenten diejenigen herausgesucht, die euch im Spiel die größten Vorteile bringen. Die Talente bewirken zumeist Verbesserungen im Kampf, können aber auch etwa bei sozialen Interaktionen hilfreich sein.

Ihr findet bei jedem der Talente Klassen, zu denen diese „Feats“ am besten passen sowie eine kurze Erklärung zur Funktionsweise und den Einsatzgebieten. Ihr findet die besten Klassen in Baldur’s Gate 3 in unserer Tier List.

Die Auswahl haben wir aufgrund unserer Erfahrung mit Rollenspielen und Dungeons & Dragons getroffen. Viele Autoren und Redakteure bei MeinMMO sind schon seit vielen Jahren begeisterte und erfahrene Spieler.

1. Attributsverbesserung

geeignete Klassen:

Alle

Streng genommen ist die Attributsverbesserung kein Talent, sondern die Standard-Wahl. Talente können im D&D-Regelwerk alternativ zu Attributen gewählt werden. Ihr könnt pro Verbesserung 2 Punkte frei verteilen, bis zu einem maximalen Attributswert von 20. Bedenkt, dass nur gerade Zahlen euch einen Bonus auf Würfe geben, also:

Wert 8: Malus von -1

Wert von 10: Bonus von +0

Wert von 12: Bonus von +1

Wert von 14: Bonus von +2 usw.

2. Glückspilz

geeignete Klassen:

Alle

Das stärkste „echte“ Talent ist so mächtig, dass einige Spielleiter es in ihren Runden verbieten: mit Glückspilz könnt ihr täglich bei 3 Angriffs-, Attributs- oder Rettungswürfe im Vorteil sein (ihr werft 2 Würfel und nehmt das bessere Ergebnis) oder einen Gegner zwingen, seinen Angriff neu zu würfeln, sodass er ihn evtl. verfehlt. Stark in jeder Situation und für jeden Charakter.

3. Magienovize: Hexenmeister/Meister der Kampfkunst

geeignete Klassen (Magienovize):

Zauberer

Barde

Paladin

Druide

geeignete Klassen (Meister der Kampfkunst):

Kämpfer (außer Kampfmeister)

Mönch

Paladin

Barbar

Schurke

Barde (Schule des Schwertes)

Hexenmeister (Pakt der Klinge)

Magienovize: Hexenmeister lässt euch 2 Zaubertricks vom Hexenmeister lernen sowie einen Zauber des 1. Grades. Da der Modifikator für alle Zauber Charisma ist, eignen sich Charisma-Klassen, die ohnehin schon zaubern, am besten. Hexenmeister sind eine der besten Zauber-Klassen, vor allem durch ihren „Schauerlicher Strahl“-Zaubertrick.

Ihr könnt euch alternativ überlegen, den Hexenmeister als zweite Klasse zu spielen, aber wir raten vorerst vom Multiclassing ab.

Meister der Kampfkunst ist quasi das physische Pendant zum Talent. Ihr erlernt 2 Techniken des Kampfmeisters, mit denen ihr etwa Gegner zu Fall bringen oder nach einem fehlgeschlagenen Angriff des Gegners einen Gegenangriff starten könnt.

Kampfmeister sind einer der Gründe, warum Kämpfer die beste Klasse für Einsteiger sind:

4. Meisterschaft schwerer Waffen/Scharfschütze

geeignete Klassen (Meisterschaft schwerer Waffen):

Paladin

Barbar

Kämpfer

geeignete Klassen (Scharfschütze):

Waldläufer

Schurke

Barde (Schule des Wagemuts)

Die beiden Talente erlauben es euch, bei einem Angriff mit schweren Waffen bzw. Fernkampf-Waffen einen Malus von -5 auf den Angriff zu nutzen, um stattdessen 10 Schaden mehr zu verursachen. Außerdem haben die beiden Talente zusätzliche Effekte:

Meisterschaft schwerer Waffen gibt euch einen zusätzlichen Angriff als Bonus-Aktion, wenn ihr einen Gegner tötet mit einem kritischen Treffer trefft

Scharfschütze entfernt den Malus von Höhenunterschieden auf Fernkampf

5. Zäh

geeignete Klassen:

Alle

Durch „Zäh“ erhaltet ihr pro Stufe 2 weitere Lebenspunkte, sogar nachträglich für jede Stufe. Das entspricht 4 Punkte in Konstitution – etwas, das kaum ein anderes Talent so bietet. Der Nachteil ist, dass davon eure Rettungswürfe auf Konstitution nicht beeinflusst sind.

Fehlt euch lediglich ein Punkt in Konstitution, könnt ihr stattdessen Widerstandsfähig nutzen. Dieses Talent erhöht die Konstitution um 1 und lässt euch bei einer kurzen Rast alle statt nur der Hälfte an Lebenspunkte zurückerlangen:

6. Zwei-Waffen-Kämpfer

geeignete Klassen:

Kämpfer

Barbar (vor allem Berserker)

Schurke

Barde (Schule des Schwertes)

Mit Zwei-Waffen-Kämpfer könnt ihr jede einhändige Waffe in beiden Händen tragen, sie brauchen nicht mehr den Zusatz „leicht.“ Das erlaubt euch stärkere Waffen für euren Charakter zu wählen. Tragt ihr 2 Waffen, habt ihr zusätzlich +1 auf die Rüstungsklasse.

7. Wachsam

geeignete Klassen:

Alle

Ihr erhaltet einen Bonus von +5 auf die Initiative und könnt nicht mehr überrascht werden. Was öde klingt, kann eure ganze Gruppe retten und dafür sorgen, dass ihr immer vor den Gegnern an der Reihe seid. Richtig eingesetzt könnt ihr mit „Wachsam“ einen Kampf entscheiden, ehe er richtig angefangen hat.

8. Schauspieler

geeignete Klassen:

Barde

Hexenmeister

Zauberer

Paladin

Kleriker (Domäne der List)

Ein unterschätztes Talent: Schauspieler erhöht euer Charisma um +1 und verdoppelt euren Übungs-Bonus auf Täuschen und Auftreten. Das ist perfekt für Charisma-Charaktere, wenn ihr Kämpfen aus dem Weg gehen oder NPCs täuschen wollt. Eines der wenigen Talente, die außerhalb von Kämpfen einen enormen Nutzen haben. Perfekt, wenn ihr ohnehin Charisma steigern wolltet.

9. Wächter

geeignete Klassen:

Paladin

Kämpfer

Kleriker

Barbar

Das perfekte Talent für Tanks: wenn ein Gegner versucht, sich aus eurer Nahkampf-Reichweite zu entziehen schlagt ihr mit einem Gelegenheitsangriff mit Vorteil zu. Dieser stoppt den Gegner sofort, sodass er nicht weiter weglaufen kann. Außerdem könnt ihr als Reaktion einen Gegner angreifen, der einen Verbündeten ohne Wächter angreift.

10. Athlet

geeignete Klassen:

Schurke

Waldläufer

Mönch

Paladin

Kämpfer

Barbar

Athlet erlaubt es euch, für das Aufstehen weniger Bewegung aufzuwenden. Wichtiger ist jedoch, dass das Talent eure Sprung-Weite um 50 % erhöht und zusätzlich die Stärke oder Geschicklichkeit erhöht. Springen ist ein nützliches Werkzeug in Baldur’s Gate 3, um Fallen oder Gefahren zu umgehen. Wenn ihr ohnehin einen Punkt in Stärke oder Geschick setzen wolltet, überlegt, ob nicht Athlet besser sein könnt.

