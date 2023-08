Warum Neulinge auf Multi-Classing in Baldurs Gate 3 verzichten sollten und ab wann es sinnvoll ist

Wir erklären euch in einem kurzen Video, welche Klasse ihr als Spieleinsteiger in Baldur's Gate 3 nehmen solltet.

em Level-up abzuwägen, ob sich Multiclassing lohnt und nötig ist – und wenn ja, in was.

Multiclassing gibt dem Mix schlicht noch eine weitere Ebene an Komplexität, da plötzlich noch mehr Fähigkeiten, Zauber und Co. bedacht werden müssen. Viele davon sind vor allem in der Anfangszeit mit dem Spiel nicht immer beantwortbar:

Abschließend ist noch anzumerken, dass schon die Basis-Klassen in Baldurds Gate 3 sehr komplex sind. Das Zusammenspiel zwischen Fertigkeiten, Talenten, Klasse, Sub-Klasse, Volk und Sub-Volk ergeben einzigartige Charakterkombinationen, die bereits in ihrer Grundform viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Spezialisierung bieten.

Als Multiclassing bezeichnet man es, wenn ein Spieler seinem Charakter nicht nur Level in einer Klasse, sondern in zwei oder gar mehreren gibt.

Insert

You are going to send email to