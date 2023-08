Baldur’s Gate 3 Respec: So setzt ihr euren Charakter zurück und wählt andere Klassen

Durch einen Respec in Baldur’s Gate 3 könnt ihr euren Charakter ganz einfach anpassen, in dem ihr den Charakter zurücksetzt und eine andere Klasse wählt. Wie ihr das Ganze anstellt, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Was macht ein Respec in Baldur’s Gate 3? Mit einem Respec könnt ihr eure Klasse nochmal komplett zurücksetzen. Durch einen Respec könnt ihr euren Charakter von Level 1 an neu gestalten.

Ihr wollt doch keinen düsteren Warlock spielen? Kein Problem. Ihr könnt direkt auf den Kleriker oder Paladin umskillen und auch eine neue Unterklasse wählen. Ganz egal, welche der 12 Klassen euch in den Sinn kommt.

Dabei könnt ihr sogar eure Grundwerte anpassen, falls ihr euch verskillt habt oder nicht zufrieden seid. Ihr könnt also auch ganz einfach nur die Grundwerte anpassen – ohne die Klasse zu wechseln. Das Beste dran ist: Eure Erfahrungspunkte bleiben erhalten. Wenn ihr beispielsweise ein Warlock auf Stufe 3 wart, dann spawnt ihr auf Stufe 1 und habt sofort alle Stufenaufstiege wieder zur Verfügung.

Wie funktioniert der Respec? Das Umskillen der eigenen Klasse gestaltet sich weniger knifflig, als vielleicht gedacht. Wenn ihr den NPC „Der Verdorrte“ schon freigeschaltet habt, dann steht er euch im Lager zur Seite und bietet gegen lausige 100 Gold seine Hilfe an. Wenn ihr mit ihm ein Gespräch startet, könnt ihr durch seine Gesprächsoptionen die Charakterauswahl neu entscheiden.

Larian Studios setzt noch einen obendrauf. Ihr könnt nicht nur euren eigenen Charakter anpassen, sondern auch die Origin-Charaktere. Doch seid euch bewusst, dass die Änderung der Klasse vielleicht nicht ganz so ideal zur Geschichte des jeweiligen Charakters passen wird.

Eine Dienerin Shar’s ist plötzlich eine Klerikerin des Lebens, anstatt der List? Nicht ganz so passend, finde ich. Die Story des Charakters an sich bleibt natürlich gleich. Auch wenn ihr Gale beispielsweise zum Barbar macht, wird er dennoch in den Storyszenen ein Meister der Magie sein.

Das könnt ihr nicht zurücksetzen: Was ihr aber bei dem Verdorrten nicht neu wählen könnt, ist euer Volk. Das Volk bleibt für diesen Charakter dauerhaft.

So findet ihr den NPC „Der Verdorrte”

Den NPC „Der Verdorrte“ werdet ihr unmittelbar am Anfang vom ersten Akt entdecken. Ihr findet den NPC in der Kapelle in der klammen Gruft. Die „Klamme Gruft“ findet ihr nördlich des Wegpunkts „Überwucherte Ruinen“ innerhalb der ersten Spielstunde.

Wenn ihr euch den Herausforderungen in der Kapelle erfolgreich gestellt habt, findet ihr am Ende in einem Sarkophag den NPC „Der Verdorrte“. Nach eurem Gespräch zieht er dauerhaft mit ins Lager. Mit seinen Diensten könnt ihr außerdem auch tote Charaktere wiederbeleben und Kultisten als Mietlinge beschwören.

Mietlinge stehen euch im Kampf zur Seite, genauso wie die Origin-Charaktere. Die Charakterstufe des Mietlings wird dabei direkt auf die Stufe deines Charakters angehoben. Die Mietlinge besitzen allerdings keine Hintergrundgeschichte.

