Spieler findet nach 1.400 Stunden in Baldur’s Gate 3 neue Inhalte und entdeckt, wie ein Fisch die Welt rettet

Ein Spieler wollte herausfinden, was passiert, wenn er in Baldur’s Gate 3 einen wertvollen Gegenstand entsorgt. Dabei hat er neue Spielinhalte entdeckt, die nur dann getriggert werden.

Ein Spieler wollte herausfinden, was passiert, wenn man Nethersteine auf jede erdenkliche Art und Weise loswird. Diese Steine sind im Spielverlauf sehr wichtig, aber ohne große Spoiler verteilen zu wollen: Ohne die Steine könnt ihr das Spiel nicht gewinnen.

Der YouTuber und Spieler Proxy Gate Tactician hat jetzt 1.400 Stunden investiert, um herauszufinden, was passiert, wenn man diese Steine loswird. Dabei hat er völlig neue Inhalte freigeschaltet, denn die Entwickler bei Larian Studios haben wohl vermutet, dass ihr die Nethersteine „verlieren“ könntet.

Was passiert normalerweise mit den Steinen? Wenn ihr Nethersteine unter normalen Umständen verlieren würdet, wird euch der Imperator normalerweise entweder an die Steine erinnern oder sie direkt in euer Lager bringen. Oder das Spiel ist direkt vorbei, wenn die Steine nicht gefunden werden können.

Alternative Fundorte, wenn ihr Nethersteine verstecken oder vergessen solltet

Was hat der Spieler getan? Ein Spieler ist jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und hat einen Stein in den „Eisernen Thron“ gepackt und anschließend das Gebiet unzugänglich gemacht. Beim eisernen Thron handelt es sich um ein Unterwassergefängnis, welches nur per U-Boot erreichbar ist. Das gesamte Video über seine Aktion findet ihr auf YouTube:

Doch Larian hat wohl so eine Aktion „geplant“: Habt ihr den Stein auf diese Weise „verloren“, ändert sich eine Begegnung mit den Sahuagin am nahegelegenen Ufer der unteren Baldur’s Gate-Stadt. Einer der Sahuagin wird nun die Steine tragen, die ihr verloren habt.

Bringt ihr die Sahuagin um, bevor ihr die Steine entsorgt, bietet euch Old Troutman, ein Fischer in der Nähe der Küste, die Steine für drei Gold pro Stück an.

Wenn ihr sowohl die Sahuagin als auch den Fischer aus dem Weg räumt, werden eure Nethersteine von einem Fisch verschluckt, der tot am selben Ufer angespült wird und nur darauf wartet, dass ihr euch eure Steine zurückholt. Der Fisch rettet daher mehr oder weniger euer Spiel und die Welt.

Larian Studios ist wohl davon ausgegangen, dass Spieler die Nethersteine auf seltsame Art und Weise verlieren können.

