Eine Cutscene in Baldur’s Gate 3 ist so selten, dass ein YouTuber euch 470 Euro schenkt, wenn ihr sie findet

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Cutscene schon einmal gesehen? Habt ihr sie vielleicht sogar schon freigespielt und überlegt, euch die Kohle zu krallen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wenn ihr Karlach im Game allgemein näher kommen möchtet, haben wir hier übrigens noch einen Romanze-Guide für sie für euch: Baldur’s Gate 3: Karlach Romanze – So findet und umgarnt ihr die heiße Tiefling-Freundin

Wie kommt ihr an die Belohnung? Der YouTuber hat eine ganz konkrete Vorstellung darüber, was ihr tun müsst, um das Geld zu bekommen: Ihr müsst ihm einen Weg aufzeigen, wie die Szene durch reines Gameplay ausgelöst werden kann.

Der Zauber wirkt und plötzlich durchbricht Karlach die 4. Wand: Sie scheint zu begreifen, dass sie ein Charakter in einem Videospiel ist und richtet ihre Fragen an den Spieler selbst. Wie genau die Konversation abläuft, könnt ihr hier nachlesen:

Um welche Cutscene geht es? Wenn ihr die monetäre Belohnung einstreichen wollt, müsst ihr nach einer ganz bestimmten Szene mit Karlach Ausschau halten. Darin versucht sie sich an einem Zauber, den sie in ihrer Zeit in den Höllen gelernt hat.

