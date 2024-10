3 Sekunden bis zum Game Over – Spieler von Baldur’s Gate 3 zeigt, warum man den rundenbasierten Modus braucht

Warum Baldur’s Gate 3 ohne rundenbasierten Modus quasi nicht spielbar ist, zeigt heute eindrucksvoll das Ende eines Spieldurchlaufs.

Der Tod kommt in Baldur’s Gate 3 oft rasch. Zumeist gibt es aber genug Zeit, um zu reagieren – zumindest dann, wenn man den rundenbasierten Modus benutzt. Doch ein Nutzer auf Reddit zeigt nun, wie schnell ein bisher solider „Honour Mode“-Run ein Ende finden kann, wenn man auch nur einen kurzen Augenblick nicht aufpasst.

Was ist passiert? Im Subreddit von Baldur’s Gate 3 zeigt Heartfruit_, wie sein „Honour Mode“-Spieldurchlauf kurz vor dem Ende von Akt 1 ein jähes Ende findet. Er befindet sich im Gebirgspass im Kloster, um die sagenumwobene Waffe von Lathander zu erhalten. Der Weg dorthin ist allerdings mit Fallen gespickt, die in dieser Variante besonders tückisch sind. Sie stoßen Charaktere nämlich zurück und schleudern sie in einen Abgrund – was den sofortigen Tod zur Folge hat.

Der Haupt-Charakter hatte die Falle nicht entschärft und segelt dementsprechend sofort in den Abgrund. Allerdings folgt auch der Rest der Truppe pflichtbewusst in den todbringenden Raum und noch bevor der Spieler seine Recken in Sicherheit bringen kann, fliegen auch sie im hohen Bogen in den Abgrund.

Warum ist das passiert? Die Fallen im Kloster werden nach Aktivierung in Intervallen immer wieder ausgelöst. Allerdings schaltet das Spiel hier nicht automatisch in den rundenbasierten Modus, sodass der schubsende Impuls der Falle alle paar Sekunden ausgelöst wird.

Nachdem der „Hauptcharakter“ in den Abgrund geflogen ist, folgt der Rest der Gruppe und wird ebenfalls in die Tiefe geschleudert – im Verlauf von 3 Sekunden. Da bleibt dann auch nichts mehr zu retten übrig und es kommt nur noch die bekannte „Game Over“-Nachricht.

Wie hätte man das vermeiden können? In den Kommentaren verbuchen die meisten Leute diese Erfahrung als Lehrgeld. Denn wenn man einmal von einer solchen Falle getötet wurde – vor allem im Honour Mode – dann wird das wohl kein zweites Mal geschehen. Dazu kommen auch zwei wichtige Tipps, mit denen sich ein so unrühmliches Ende vermeiden lässt:

Den rundenbasierten Modus kann man manuell starten. Dann agieren sämtliche Charaktere und Objekte, einschließlich der Fallen, nur dann, wenn sie an der Reihe sind. So weiß man genau, wann die Falle auslöst und kann sie vermeiden.

Die Gruppe sollte „gelöst“ agieren, also jeder Charakter einzeln. Da die Gruppe noch als „verbunden“ galt, folgten die anderen Charaktere dem Anführer an die tödliche Stelle – nur um kurz darauf selbst in die Tiefe zu fallen.

Einige der Kommentare verbuchen das auch als „Lektion gelernt“:

„Wenn jemand dich jemals fragt: ‘Wenn deine Freunde von einer Brücke springen würden, würdest du ihnen folgen?’ Dann antworte: ‘Ja, wir waren als Gruppe verbunden.’“ – Sea_Yam7813

„Das ist eine harte Lektion. RIP Team“ – Mordyth

„Löse immer die Verbindung der Gruppe auf, nur für den Fall. Wenn du eine 1 gewürfelt hättest, wäre es das gleiche Ergebnis. Jedes Mal, wenn ein Würfelwurf einen Charakter töten kann, solltest du so damit planen, als wäre dieser Tod garantiert.“ – 7hr0wn

Habt ihr euren „Honour Mode“-Spielstand auch schon einmal so schnell verloren? Oder traut ihr euch an diesen Modus gar nicht erst heran?

Falls ihr selbst auf der Suche nach etwas „Neuem“ in Baldur’s Gate 3 seid, kann eine Mod euch Dialoge zeigen, die ihr zuvor noch nie gehört habt.