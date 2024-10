Eine Mod macht Baldur’s Gate 3 viel besser, zeigt euch Dialoge, die ihr noch nie gehört habt

Die Community zeigt sich von einer Modifikation für Baldurs Gate 3 begeistert. Denn mit „Party Limit Begone“ lässt sich eine Einschränkung des Spiels aufheben, wodurch deutlich mehr Dialoge möglich werden.

Was ist das für eine Modifikation? In Baldur’s Gate 3 könnt ihr mit maximal 4 Gruppenmitgliedern unterwegs sein. In der Regel unterhalten sich dann diese Personen untereinander und verwickeln sich in Gespräche, das sogenannte Banter .

Die Modifikation „Party Limit Begone“, die ihr etwa auf nexusmods.com herunterladen könnt, hebt diese Einschränkung auf und ihr könnt deutlich mehr Personen mitnehmen: Laut Entwicklern sind 16 Charaktere im Einzelspieler und bis zu 8 Charaktere im Mehrspielermodus verfügbar.

Das hat verschiedene Vor- und Nachteile für euren Spielablauf.

„So viele Gespräche gehört, wie ich es noch nie erlebt habe“

Worüber sind viele Spieler begeistert? Auf Reddit sind viele Spieler von der Modifikation begeistert. Einer erklärt etwa, „Ich habe so viele Gespräche gehört, wie ich es noch nie erlebt habe.“

Das ist für viele Spieler auch der größte Vorteil der Mod: Je mehr Personen in der Party sind, desto mehr Interaktionen sind möglich. Lasst ihr im Gegensatz einen Charakter immer im Lager hocken und nehmt diese Person nie mit, kann diese auch nicht mit anderen Party-Mitgliedern in der Gruppe interagieren.

Und genau das ist für viele Spieler die große Stärke der Modifikation „Party Limit Begone.“ Denn hier können viel mehr Personen gleichzeitig reden und sich unterhalten.

Gibt es auch Nachteile? Ja, einige Spieler kritisieren, dass Baldurs Gate 3 mit der Mod viel zu einfach wird. Das ist aber nicht überraschend, da das Spiel nicht für Gruppen mit mehr als 4 Charakteren ausgelegt ist.

Zusätzlich weisen die Entwickler hinter der Modifikation darauf hin, dass es ein paar kleinere und größere Fehler gibt, wenn man seine Party sehr groß machen würde (via nexusmods.com):

Einige wichtige Gegenstände werden nicht erkannt, wenn ihr die Items der 5. oder 6. Person im Team gebt.

Es kann zu Problemen kommen, wenn ihr im Lager rastet. Die Entwickler raten, die Gruppe vor dem Rasten auf 4 zu reduzieren.

In einigen Ereignissen ist die Zahl der Mitglieder auf 4 festgelegt. Dann kommt es zu Glitches oder anderen kleinen Fehlern.

Falls ihr mehr Empfehlungen sucht: Auch wenn die Auswahl an Mods schier unendlich erscheint, hat Larian eine kleine Vorauswahl getroffen und legt euch derzeit 5 verschiedene Mods ans Herz. MeinMMO stellt euch die Modifikationen in einem Artikel ausführlicher vor: 5 Mods für Baldur’s Gate 3, die so gut sind, dass sogar die Entwickler sie empfehlen