Saw ist ja ganz nett, aber diese 10 Horrorfilme solltet ihr wirklich gesehen haben

Horrorfilme sind ein beliebtes Filmgenre, weil sie ihre Protagonisten in Extremsituationen werfen und mit unseren eigenen Ängsten spielen. In diesem Artikel haben wir 10 Empfehlungen für euch, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Obwohl der Alltag der meisten Menschen schon aufregend genug sein dürfte, gruseln sich manche von uns liebend gerne abends bei einem Horrorfilm.

In dieser Liste empfehlen wir euch 10 Werke des Genres abseits von Saw oder Conjuring, die aus unterschiedlichen Gründen wichtig für die Filmgeschichte sind. Sie zeigen verschiedene Facetten des Horrors und jeder Streifen ist für sich genommen ein Meisterwerk.

Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und beruht auf der Meinung des Autors. Bevor es losgeht, hier noch einige Honorable Mentions, die ebenfalls eine Erwähnung verdienen:

Scream

Eyes Without A Face

Onibaba

The Witch

The Wicker Man

House

Dracula (1931)

Frankenstein (1931)

Psycho (1960)

Audition

Video starten Der Vampir-Klassiker schlechthin: “Nosferatu” im Trailer Autoplay

Nosferatu

Erschienen: 1922

Regie: Friedrich Wilhelm Murnau

Sub-Genre: Vampir-Horror

Der Vampir-Klassiker schlechthin, bei dem es sich um eine lose Adaption von Dracula handelt, ohne dafür die Rechte zu besitzen. Die Geschichte ähnelt sich aber sehr. Ein mysteriöser Graf, hier Orlok genannt, kauft ein Haus in Deutschland, er selbst wohnt noch in den Karpaten in einem Schloss.

Der junge Thomas Hutter soll dorthin reisen, und das Kleingedruckte des Hauskaufs klären. Bald schon wird er von den Einheimischen gewarnt: Der Graf wird gefürchtet. Warum? Nun, denkt bloß an Dracula, dann habt ihr die Antwort.

Nosferatu ist bis heute ein unheimliches Meisterwerk des frühen deutschen Kinos, die Performance von Hauptdarsteller Max Schreck längst ikonisch, und insgesamt sorgt der Film dafür, dass der Vampir zu einer sehr bedrohlichen Figur wird. Empfehlenswert sind auch die neueren Verfilmungen. Werner Herzog brachte 1979 seine Version ins Kino, und erst 2024 folgte unter der Regie von Robert Eggers eine moderne Fassung, die näher an heutigen Sehgewohnheiten dran ist.