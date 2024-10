Dragon Age: The Veilguard erscheint am 31. Oktober für PC via Steam und Epic, PS5 und Xbox Series X|S. Damit ihr für eure Abenteuer im neuen Action-RPG bestens gerüstet seid, haben wir hier für euch alle unsere Guides zum Game gesammelt.

Was ist Dragon Age: The Veilguard? Dragon Age: The Veilguard ist das neueste Action-RPG aus der Spieleschmiede Bioware. In den vierten Teil der Hauptreihe könnt ihr ab dem 31. Oktober 2024 eintauchen. Damit ihr dabei bestmöglich gewappnet seid, findet ihr hier alle Guides von MeinMMO zum Game in der Übersicht.

Alle Informationen zum Release findet ihr hier:

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert, sobald neue Guides online gehen.

Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides

Das Action-RPG ist bislang noch nicht spielbar, dementsprechend können wir noch keine detaillierteren Guides zur Verfügung stellen. In den folgenden Guides lest ihr aber alle bereits bekannten Informationen zu den vorgestellten Themen.

Für den Moment müssen wir uns noch gedulden, bis wir selbst Hand an das Action-RPG legen können. Das Game ist aber wohl schon seit über einem Jahr fertig und nach eigenen Angaben haben die Entwickler es bereits über 200.000 Stunden getestet.

Bis zum Release sind es aber eben leider noch ein paar Tage hin. Für MeinMMO konnte Dragon-Age-Fan-Rae Grimm das Spiel aber schon anzocken und ist absolut begeistert. Sie sagt: Nach 7 Stunden Spielzeit ist Dragon Age: The Veilguard alles, was ich je an BioWare geliebt habe