Spieler bemängeln den Character Creator von Dragon Age: The Veilguard – So erschafft ihr weniger kantige Helden

Das neue Dragon Age: The Veilguard zieht zehntausende Spieler an, von denen viele gerne Zeit investieren, um einen perfekten Charakter zu erstellen. Das ist mit dem Character Creator im Spiel aber gar nicht so leicht. MeinMMO liefert Tipps, wenn euch euer Charakter zu kantig aussieht.

So kommt das neue Dragon Age an:

Das ist das Problem mit den Charakteren: BioWare hat sich mit dem neusten Dragon Age offenbar dazu entschieden, den Grafik-Stil zu ändern. Alle Charaktere haben markante Gesichter, die von Kritikern gerne mit Disney-Filmen oder auch direkt mit Shrek verglichen werden.

Selbst Spielern, die The Veilguard loben, ist das aufgefallen: in etlichen Reviews finden sich Beschwerden darüber, dass es unmöglich sei, einigermaßen weich geformte oder weiblich aussehende Charaktere zu erschaffen.

MeinMMO hat sich den Character Creator genau angesehen und hat einige Tipps für euch, wie ihr es schafft, die Kanten aus den Gesichtern zu entfernen – zumindest weitestgehend.

Die wichtigsten Optionen im Character Creator

Vorweg: völlig runde, weiche Gesichter sind in The Veilguard nicht möglich. Ein gewisser Comic-Stil ist zugrundeliegend und den könnt ihr auch vom Spiel aus nicht verändern. Es gibt allerdings ein paar Optionen, die ihr bei der Erstellung beachten könnt.

Euere wichtigsten Tools für ein weicheres Aussehen sind die Kopfform und die Kopfbreite. Die Kopfform ist allerdings enorm unübersichtlich, denn ihr müsst aus 30 verschiedenen Vorlagen drei aussuchen und diese dann verschmelzen. Unser Tipp:

Die Köpfe 12, 7 und 9 ergeben in Kombination eine recht weiche, runde Grund-Struktur.

Insbesondere eine Tendenz zur Form 7 sorgt auch mit anderen Köpfen für eine rundere Form.

Alternativen können die Köpfe 1, 17 und 29 sein – hier ist das Kinn aber etwas markanter.

Die Einstellung für die Kopfbreite ist im Unter-Menü „Stirn und Braue“ versteckt. Der oberste Regler bestimmt, wie „voll“ euer Gesicht aussieht. Je weiter in Richtung 100 % ihr geht, desto runder wird das Gesicht.

Anschließend werdet ihr den Teint bearbeiten wollen. Der bestimmt, unabhängig von der Hautfarbe, wie stark die Einzelheiten des Gesichts betont werden. Einer der „weichen“ Teints eignet sich am besten und sogar besser als die „jugendlichen.“

Ihr solltet jetzt bereits eine gute und deutlich weniger kantige Grundlage haben. In den Optionen für Wangen und Kiefer sowie fürs Kinn findet ihr die wichtigen Einstellungen, um für mehr Weichheit zu sorgen. Ihr solltet euch bei den Wangen-Optionen vor allem den Regler für „Hagerkeit“ ansehen, der überdeckt sogar einige Knochen-Optionen.

Übrigens: Ihr könnt euren Charakter im Spiel jederzeit wieder anpassen. Reist einfach in den Leuchtturm und stellt euch vor den Spiegel.

Tipp: Verändert die Beleuchtung, der Standard-Hintergrund ist nicht gut

Habt ihr noch immer das Gefühl, als sei irgendetwas nicht richtig, dann stimmt eure Beleuchtung vermutlich schlicht nicht. Beim Character Creator findet ihr rechts unten eine Auswahl aus vier verschiedenen Hintergründen.

Standardmäßig werdet ihr in einem lila Raum mit dem Veilguard-Logo stehen. Das spiegelt aber die Spielwelt nicht wider. Wählt ihr den Strand als Beleuchtung aus, werdet ihr sehen, dass die fehlenden Schatten euer Gesicht schon deutlich runder wirken lassen. Das Gleiche gilt fürs vernebelte Dorf.

Nutzt diese beiden Beleuchtungen, um Details anzupassen. So erhaltet ihr einen besseren Eindruck davon, wie euer Charakter in Cutscenes aussieht.

Zuletzt solltet ihr nicht unterschätzen, wie wichtig Details wie Schminke und Frisuren sind. Das Rouge ist meist etwas übertrieben, aber gerade Lidschatten, Lidstrich und Wimperntusche können dafür sorgen, dass ihr ungeliebte Details im Gesicht überdeckt.

Das gilt auch für männliche Charaktere. Ihr könnt die Farben so einstellen, dass sie zur Hautfarbe passen und lediglich Konturen verbessern, statt direkt wie Schminke auszusehen. Hier gibt es aber keine allgemeingültigen Tipps, ihr müsst ausprobieren, was am besten passt. Weitere Hilfestellung zum Spiel findet ihr hier: Dragon Age: The Veilguard: 10 Tipps, die ich gerne vorher gewusst hätte