70.000 Fans zocken Dragon Age: The Veilguard zum Release auf Steam, loben vor allem eine Sache

Dragon Age: The Veilguard ist erschienen und hat einen guten Start auf Steam hingelegt. Die Reviews sind mehrheitlich positiv und heben vor allem einen Punkt im Spiel hervor.

Wie ist der Launch verlaufen? Am 31.10.2024 war es endlich so weit und Dragon Age: The Veilguard ist auf PS5, Xbox Series X/S und dem PC erschienen. Auf Steam erreichte das Spiel am Abend bereits einen Peak von 70.000 gleichzeitigen Spielern (via steamdb.info)

Während die Bewertungen der Fachpresse schon seit einigen Tagen bekannt sind und insgesamt positiv ausfallen, schließen sich die User auf Steam dem an. Aktuell (Stand 01.11.2024) haben über 3.600 Spieler ihr Urteil abgegeben und werten mit einem Schnitt von 79 %. Das reicht bei Steam für „größtenteils positiv“.

In zahlreichen Rezensionen beschreiben die Spieler ihre Erfahrungen mit The Veilguard und loben vor allem eine Sache.

Viel Lob für das Kampfsystem

Was schreiben die Spieler? Seit dem Release ist kaum ein Tag vergangen, trotzdem konnten die User bereits einige Stunden in Thedas verbringen und ihre Eindrücke schildern.

Ein Punkt, der immer wieder positiv hervorgehoben wird, ist das Kampfsystem. Im Vergleich zum Erstling Origins ist es zwar sehr viel weniger taktisch, der Action-Ansatz kommt bei den meisten auf Steam jedoch gut an:

„Der Kampf ist viel intensiver“, schreibt Asprange, dem das neue System wohl gut gefällt.

„Ich denke, dass die Kämpfe einen Schritt nach vorne machen, ebenso wie die Grafik“, schließt sich Wuzzuli an.

„Die Kämpfe sind wirklich toll. Flüssig und flashig. Sie sind wirklich gelungen und es ist ein großer Schritt nach vorne von DA: Inquisition, das versucht hat, mehr Action zu sein“, findet 4star.

Der User Pamplemousse spielt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und findet das Spiel dennoch zu einfach. Trotzdem betont er: „Ich finde den Kampf ziemlich spaßig. Ich spiele als Schurke. Viele Ausweichmanöver, Ausfallschritte, um Zeitfenster auszunutzen. Insgesamt funktioniert das ziemlich gut.“

Gibt es nur Lob? Nein, auch einige kritische Stimmen mischen sich zu den positiven. Beim Thema Kampfsystem findet der User Waldo etwa, dass es ihm persönlich zu actionlastig sei und die Kämpfe ihm kaum Spaß machen.

Weitere Kritikpunkte, die genannt werden, sind Schwächen bei den Dialogen und Charakteren. Auch dass das Spiel sich deutlich von den Vorgängern, insbesondere von Origins in Sachen Spielgefühl unterscheidet, wird kritisiert.

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, wie sich das Meinungsbild noch wandelt. Habt ihr Dragon Age: The Veilguard bereits gespielt? Solltet ihr bei eurem Abenteuer in Thedas auf Fragen stoßen und Hilfestellungen suchen, schaut doch gerne auf MeinMMO vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides für den Einstieg, Entscheidungen, Rätsel und Co