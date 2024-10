Neues Party-Spiel auf Steam ist wie ein Mix aus Among Us und Cult of the Lamb – ihr könnt es kostenlos testen

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

Nach langer Wartezeit ist es also schon bald soweit und die Tore nach Thedas öffnen sich für die Spieler. Solltet ihr auf eurem Abenteuer über Fragen stoßen oder generell auf der Suche nach Hilfestellung sein, schaut doch gerne bei unserer Übersicht vorbei: Dragon Age: The Veilguard – Alle Guides

Was bietet die Deluxe-Edition? Neben dem Spiel und allen in der Standard-Edition enthaltenen Inhalten bekommt ihr hier eine Reihe kosmetischer Gegenstände wie Rüstungen oder Waffen. Sie können ihm Spiel ausgerüstet werden und dienen nur der schöneren Optik, während darunter die eigentlich gewählte Ausrüstung samt ihrer Werte liegt.

Wann erscheint das Spiel? Der reguläre Release ist am 31. Oktober. Je nachdem, wo sich Spieler weltweit befinden, unterscheiden sich die genauen Start-Zeiten aber. In Deutschland können Fans ab 17:00 Uhr loslegen.

Heute startet Dragon Age: The Veilguard – Alles zu Release, der Start-Zeit und den Inhalten in 2 Minuten

Am 31. Oktober 2024 feiert Dragon Age: The Veilguard seinen Release. Wir fassen alle wichtigen Infos zusammen, die ihr zum Start wissen müsst.

