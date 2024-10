Bald könnt ihr Dragon Age: The Veilguard selbst testen und euch anscheinend auf ein richtig gut laufendes Game freuen: Einige Experten sind überrascht von der starken PC-Version.

Warum ist eine gute PC-Version überraschend? Videospiel-Releases wurden in den letzten Jahren oft durch verbuggte Game-Versionen getrübt. Zumeist über mehrere Patches und Updates wurden die gröbsten Probleme ausgemerzt.

Als Beispiele fallen hier CD Projects Cyberpunk 2077, das erst mit dem 2023 veröffentlichten DLC richtig gut wurde. Aber auch Bethesda-Spiele wie die Elder-Scrolls- und Fallout-Reihen erscheinen schon fast traditionell mit teils Game-Breaking-Bugs. Als Beispiel: Das über 10 Jahre alte Skyrim hat bis heute bekannte Probleme, die via Mods gefixt werden können und nie offiziell rausgepatcht wurden.

Bei Dragon Age: The Veilguard ist dem jedoch nicht so: Experten loben die PC-Version sogar in den höchsten Tönen.

Die Experten sind begeistert: Gesunde 60 FPS in fast jeder Szene

Was ist besonders an The Veilguard? Dragon Age: The Veilguard erscheint auf PC mit sehr guter Performance und wenigen Bugs, sagt unter anderem Alex Battaglia von Eurogamer. Es hätte laut ihm nämlich auch anders sein können, da The Veilguard die Frostbite-Engine nutzt, auf der auch das verbuggte Dead Space Remake basiert.

Der Shader-Preload via einer Ryzen 7 7800X3D würde ca. vier Minuten in Anspruch nehmen, mit einer schlechteren Ryzen 5 3600 ca. 10. Das sei gut so, da der Prozess die Performance des Games beim Spielen verbessert. Auf dem weniger performanten Ryzen 5 3600 würde das Game dadurch immer noch gesunde 60 FPS in jeder Szene schaffen.

Was ist ein Shader-Preload? Ein Shader-Preload ist ein Prozess, der von einigen PC-Spielen beim ersten Start des Games durchgeführt wird. Bei manchen geht das automatisch, wie hier bei The Veilguard, bei anderen kann der Prozess optional angestoßen werden. Dabei werden die Shader, die im Spiel verwendet werden, einmal komplett durchgeladen. Das sorgt dafür, dass der PC diese nicht während des Spielens ständig nachladen muss. Das kann bei weniger performanten Systemen für niedrige FPS und Stotterer im Gameplay sorgen. Shader an sich sind spezialisierte Programme, der Grafik mit Schatten oder Texturen Leben einhauchen. In aller Kürze erklären euch das die Kollegen von GameStar Tech in diesem Tiktok.

Im Artikel lobt er weiterhin:

Das UI

Die Menüführung

Die vielen verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten für die Grafik u. a. für Ray Tracing

Auch der YouTube-Kanal Digital Foundry zeigt sich begeistert von der Version. Im Video werden immer wieder die Unterschiede zwischen der PS5- und PC-Version gezeigt. Letztere sieht immer einen Ticken besser aus. Sie sagen: Dragon Age fühlt sich nach einem PC-Game an und es verdient zum Release gefeiert zu werden.

Im Fazit wird noch betont, dass das Spiel auch auf schlechteren CPUs immer noch gut performen würde. Der Sprecher hofft auch ganz konkret, mehr Spiele würden in einem derart polierten Zustand erscheinen.

Eventuell kommt der sehr gute Release-Zustand des Spiels daher, dass das Game laut den Entwicklern selbst schon seit über einem Jahr fertig ist und die Tester wohl über 200.000 Stunden reingesteckt haben.

Was sind die Mindestanforderungen für das Game? Wenn ihr wissen wollt, ob das Spiel auf eurem PC grundsätzlich startet, haben wir hier die Mindestanforderungen sowie die empfohlene Konfiguration für euch.

Mindestanforderungen Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Betriebssystem: 64 bit Windows 10/11 Prozessor: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 3 3300X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM Grafik: NVIDIA GTX 970/1650 / AMD Radeon R9 290X DirectX: Version 12 Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: SSD Preferred, HDD Supported; AMD CPUs on Windows 11 require AGESA V2 1.2.0.7

Empfohlen Setzt 64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem voraus Betriebssystem: 64 bit Windows 10/11 Prozessor: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X Arbeitsspeicher: 16 GB RAM Grafik: NVIDIA RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700XT DirectX: Version 12 Speicherplatz: 100 GB verfügbarer Speicherplatz Zusätzliche Anmerkungen: SSD Required; AMD CPUs on Windows 11 require AGESA V2 1.2.0.7

MeinMMO konnte das Spiel ebenfalls vorab testen und es sind beim Spielen keine schwerwiegenden Bugs oder Performance-Probleme aufgefallen. Wie unser Team das Game inhaltlich findet, könnt ihr in unserem Anspielbericht nachlesen: Das neuste Dragon Age im Test: The Veilguard ist das ideale Dragon Age für alle, die Dragon Age noch gar nicht kennen