House of the Dragon Staffel 3: Start, Trailer, Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel

Mit House of the Dragon geht die Geschichte rund um Westeros weiter. Alles zu Release, Trailer und Cast zur 3. Staffel der HBO-Serie erfahrt ihr bei MeinMMO.

Update: Der folgende Artikel wurde am 19.02.2026 mit der Ankündigung des Release-Monats.

Was ist House of the Dragon? Die Serie, die von HBO produziert wird, spielt im selben Universum wie Game of Thrones. Die Geschehnisse der Serie finden circa 200 Jahre vor der Originalserie statt und zeigen das Haus Targaryen und wie die eigenen Intrigen zum Fall dessen geführt haben.

Dabei kommt es nicht nur zu epischen Schlachten mit großen Drachen, sondern auch zu den bekannten Ränkespielen im Hintergrund, die sogar noch gefährlicher sein können, als der direkte Kampf.

Wann ist der Release-Termin für House of the Dragon Staffel 3? Mit einem neuen Poster wurde bekanntegegeben, dass die 3. Staffel im Juni 2026 starten soll (Quelle: x.com).

Den Trailer zu Staffel 2 seht ihr hier:

House of the Dragon Staffel 3: Trailer, Stream und Besetzung

Gibt es einen Trailer zu House of the Dragon Staffel 3? Bisher gibt es keinen Trailer zur 3. Staffel von House of the Dragon. Aktuell liegt der Fokus bei HBO wohl auf der anderen Westeros-Serie A Knight of the Seven Kingdoms.

Da die Dreharbeiten aber beendet sind, kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten ein Trailer oder Teaser erscheinen sollte.

Wer streamt House of the Dragon Staffel 3? Die bisherigen beiden Staffeln erschienen in Deutschland auf Sky bzw. WOW. Da Seit dem Januar 2026 HBO Max auch in Deutschland erhältlich ist, wird die 3. Staffel dort zu sehen sein.

Besetzung und Cast: Wer spielt in House of the Dragon Staffel 3 mit? Unter anderem sind folgende Darsteller für Staffel 3 bekannt:

Matt Smith als Daemon Targaryen

Fabien Frankel als Criston Cole

Steve Toussaint als Corlys Velaryon

Emma D´Arcy als Rhaenyra Targaryen

Olivia Cooke als Alicent Hightower

Sonoya Mizuno als Mysaria

Kurt Egyiawan als ORwyle

Rhys Ifans als Otto Hightower

Jefferson Hall als Jason Lannister

Ewan Mitchell als Aemon Targaryen

Paul Kennedy als Jasper Wylde

Harry Collett als Jacaerys Velaryon

Phia Saban als Helaena Targaryen

Bethany Antonia als Baela Targaryen

Kieran Bew als Hugh

Freddy Fox als Gwayne Hightower

Tom Benett als Ulf

Wie geht es nach Staffel 3 mit House of the Dragon weiter? Wie Deadline berichtet, soll 2028 Staffel 4 von House of the Dragon erscheinen. Im Zuge der Ankündigung wurden auch neue Bilder zur 3. Staffel veröffentlicht, die ihr hier sehen könnt:

Ist Staffel 3 von House of the Dragon das Finale der Serie? Nein, House of the Dragon soll voraussichtlich mit Staffel 4 enden. Wann die erscheinen soll, wurde bisher nicht kommuniziert. Mehr zum Universum von Game of Thrones erfahrt ihr hier: Experte erklärt, was man in der nächsten Serie im Universum von Game of Thrones erwarten kann