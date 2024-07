House of the Dragon: Die 10 mächtigsten Drachen im Power-Ranking

Was darf bei einer Serie mit dem Titel House of the Dragon nicht fehlen? Natürlich die Drachen. Und davon gibt es einige in der neuen Prequel-Serie von Game of Thrones. Doch welcher Drache ist eigentlich am mächtigsten? Wir von MeinMMO haben für euch die top 10 Drachen nach Stärke geordnet.

Wonach wurde das Ranking erstellt? In der Welt von Das Lied von Eis und Feuer gab es zahllose Drachen, vor allem früher.

Im Ranking berücksichtigen wir nur Drachen, die bereits in der Serie House of the Dragon zu sehen waren.

Entscheidend ist die Stärke zum Zeitpunkt der Serie.

Achtung Spoiler: Um das Ranking zu erklären, gehen wir auf Ereignisse aus der Serie, bis einschließlich Staffel 2 Episode 2, ein. Potentiell zukünftige Geschehnisse aus den Büchern werden nicht gespoilert.

Platz 10: Arrax

Aktueller Reiter: Lucerys Velaryon

Lucerys Velaryon Frühere Reiter: /

Arrax ist der jüngste, und damit auch der kleinste Drache in House of the Dragon. Er wurde kurz nach seinem Reiter Lucerys Velaryon geboren, womit der Jungdrache zwischen 10 und 15 Jahren alt sein dürfte.

Für seine älteren Artgenossen ist er nicht mehr als ein Leckerbissen für Zwischendurch. Das sehen wir im Finale von Staffel 1, als er von Vhagar mit seinem Reiter Aemond Targaryen gejagt und getötet wird.

Fun Fact: Arrax sollte eigentlich schon viel früher in der Serie zu sehen sein. Er wurde dann jedoch durch seinen Bruder Vermax ersetzt. Armer Arrax.

Platz 9: Vermax

Aktueller Reiter: Jacerys Velaryon

Jacerys Velaryon Frühere Reiter: /

Genau wie sein kleiner Bruder Lucerys bekam auch Jacerys Velaryon zur Geburt einen Drachen. Dabei handelte es sich um Vermax.

Er ist etwas älter und größer als Arrax. Im Vergleich zu den anderen Drachen in Westeros ist Vermax jedoch immer noch ein Jungtier.

Fun Fact: Vermax hat eine große Abneigung gegen Schnee, Eis und Kälte. Der Ausflug an die Mauer wird ihm also nicht besonders gut gefallen haben.

Platz 8: Sonnfeuer (Sunfyre)

Aktueller Reiter: Aegon II. Targaryen

Aegon II. Targaryen Frühere Reiter: /

Aegon II. Targaryen mag zwar kein guter König sein. Doch seine Fähigkeiten als Drachenreiter sind trotzdem nicht zu unterschätzen. Auch sein Drache selbst, Sonnfeuer (im Original Sunfyre), ist durchaus beeindruckend.

Bekannt ist Sonnfeuer vor allem für sein Aussehen. Mit seinen goldenen Schuppen gilt er als der prächtigste Drache, den es je in Westeros gab. Im Kampf fehlt es ihm jedoch noch an Erfahrung.