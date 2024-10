Die 10 stärksten Champions aus Arcane im Power-Ranking

Die Netflix-Serie Arcane stellt in seiner Geschichte natürlich auch einige bekannte Champions aus League of Legends vor. Doch wer von den vorgestellten Helden und Schurken ist am stärksten? MeinMMO zeigt es euch im Power-Ranking.

Achtung Spoiler: Im folgenden Ranking erklären wir die Lore und die Geschichte einiger Charaktere aus Arcane Staffel 1 und den Trailern zu Arcane Staffel 2. Informationen außerhalb von Arcane kommen aus der offiziellen Lore von League of Legends und könnten auf die eine oder andere Weise als Plot-Punkt in Staffel 2 vorkommen.

Wie wurde diese Liste erstellt? In der Serie Arcane kommen einige Champions aus League of Legends vor. Diese Champions beurteilen wir nach ihrer Stärke innerhalb der Lore, die auch außerhalb von Arcane erzählt wird. Sprich, wir beurteilen auch Viktor oder Jayce nach ihrer älteren Version, die man nur aus dem Spiel kennt.

Champions, die wir ausklammern: Teemo kommt nur als Easter Egg in einem Buch vor, weshalb wir ihn ausklammern. Auch den Runenmagier, den viele Fans für Ryze halten, halten wir erst mal außen vor.

Mit Arcane Staffel 2 steht das nächste Kapitel der Netflix-Serie in den Startlöchern:

10. Heimerdinger

Heimerdinger in Arcane Staffel 1

Erster Auftritt: 2009 in League of Legends

Heimerdinger ist einer der genialsten Wissenschaftler in Runeterra, der viele wichtige Erfindungen in seiner Karriere zu verantworten hat. Er lehrt als Professor in Piltover und ist über 300 Jahre alt. Trotz seiner Forschung betont er immer wieder, dass man mit der Wissenschaft vorsichtig sein muss. (via League of Legends)

Heimerdinger ist zwar ein schlaues Kerlchen, doch kämpferisch ist er nicht zu gebrauchen. Im Spiel benutzt er zwar seine Türme, doch ohne diese könnte sich der Wissenschaftler kaum gegen physisch stärkere Gegner wehren. Kämpfen ist aber auch nicht sein Fokus.

9. Singed

Erster Auftritt: 2009 in League of Legends

Singed ist ein genialer Wissenschaftler, der alles tun würde, um seine Forschungen voranzutreiben. Sein Forschungsgebiet ist dabei die Alchemie. Ethik und Moral sind ihm dabei egal. So experimentiert er auch an Tieren und Menschen in unmoralischen Versuchen. (via League of Legends)

Über seine kämpferischen Fähigkeiten ist in Arcane und der LoL-Lore kaum etwas bekannt. Man weiß aber, dass er stärker ist als ein normaler Mensch und auch eine bessere Ausdauer hat, da er sich selbst mit Alchemie verbessert hat. Aber auch er ist, ähnlich wie Heimerdinger, nicht für den Kampf ausgelegt.

Mehr zu Singed erfahrt ihr hier: Er ist ein wichtiger Charakter in Arcane Staffel 2, obwohl er fast nur im Hintergrund ist – Wer ist Singed?

8. Caitlyn

Caitlyn in Arcane Staffel 1

Erster Auftritt: 2011 in League of Legends

Caitlyn ist die Tochter einer reichen Händlerfamilie, doch statt sich auf dem Reichtum auszuruhen und das Leben einer Elite zu führen, erlernte sie die Fähigkeiten einer Jägerin. Dazu gehören das Aufspüren von Fährten sowie das präzise Schießen einer Scharfschützin. (via League of Legends)

Caitlyn ist eine großartige Detektivin mit hohem Intellekt und einer großen Zielstrebigkeit, die sie zum Schutze Piltovers einsetzt. Sie ist vor allem im Fernkampf trainiert. Schaltet sie ihre Gegner jedoch nicht sofort aus, oder begegnet ihnen im Nahkampf, dann sieht es schlechter für sie aus.