Er ist ein wichtiger Charakter in Arcane Staffel 2, obwohl er fast nur im Hintergrund ist – Wer ist Singed?

In Arcane gibt es einen Schurken, der hauptsächlich im Hintergrund agiert, aber dennoch für die schlimmsten Ereignisse mitverantwortlich ist. Dabei handelt es sich um Singed. Der verrückte Wissenschaftler hat einen großen Einfluss auf Zhaun. Doch was ist seine Motivation?

Achtung Spoiler: Der folgende Artikel bespricht Ereignisse aus Arcane Staffel 1 und den offiziellen Trailern dazu. Wer dies bisher nicht gesehen hat, sollte erst einmal nicht weiterlesen.

Wer ist Singed? Singed gehörte nicht zu den ersten 20 Champions in League of Legends, aber er war zusammen mit Zilean der erste “neue” Champion, der den Pool 2009 erweiterte. Sein Markenzeichen ist die große Flasche mit giftiger Flüssigkeit, die er auf dem Rücken trägt.

In Arcane Staffel 1 lernen wir den Wissenschaftler als Erfinder des Shimmers kennen. Shimmer ist ein Stoff, der als Straßendroge von Silco in Zhaun vertrieben wird. Je nach Menge kann es dem Nutzer unmenschliche Kräfte, wie Stärke oder Heilungsfähigkeiten, verleihen.

Anders als Silco geht es Singed aber nicht um Macht oder Geld. Sein einziger Fokus ist seine Forschung, die er um jeden Preis voranbringen möchte. Dabei hat er aber keine Empathie für Menschen. Ihm ist jedes Opfer recht, solange sein Ziel erreicht wird.

Auch in der zweiten Staffel wird Singed vorkommen:

Singed, der verrückte Wissenschaftler aus Zhaun

Was war Singed früher? Singed war nicht immer der entstellte Wissenschaftler. Ursprünglich kommt er aus Piltover. Durch seinen großen Intellekt und sein Talent für Naturwissenschaften gelangte er früh an die dortige Universität. Er wurde geschätzt, zumindest bis die Hextech-Technologie kam.

Die Mischung aus Magie und Wissenschaft passte Singed nicht. Er sah auf die Leute herab, die damit arbeiteten. Er stürzte sich lieber auf die Alchemie. Seine Ignoranz der Hextech-Technologie gegenüber sorgte aber dafür, dass er von der Universität flog und keine Mittel mehr hatte.

Um seine Forschung voranzutreiben, zog er nach Zhaun, wo er auch schnell Arbeit mit seiner Alchemie fand. Dort arbeitete er für jeden, der ihn bezahlte und seine Forschungen voranbrachte. Um den menschlichen Limits zu entgehen, erschuf er ein Aufputschmittel.

Innerhalb seiner Forschungen sind ihm Moral oder Ethik völlig egal. Er experimentiert auch mit Lebewesen herum und damit, Menschen und Aspekte von Tieren zu vermischen. Wie man schon von Trailern weiß, ist er wohl auch für die Erschaffung von Warwick verantwortlich.

Letztendlich tut er sich sogar mit Noxus zusammen und baut ihnen eine fürchterliche chemische Waffe, die Noxus zur Eroberung von Ionia benutzen will.

Singed in Arcane

Was macht Singed in Arcane? In Arcane ist er für die Erschaffung von Shimmer verantwortlich. Auch für die Entwicklung von Viktor ist er relevant. Schon in jungen Jahren fungierte er als eine Art Mentor für den jungen Wissenschaftler.

In der Vergangenheit von Arcane war Singed nicht immer der skrupellose Wissenschaftler. Er wollte Viktor und anderen Menschen helfen, arbeitete sogar mit Heimerdinger zusammen. Er ist aber auch dafür verantwortlich, wie Jinx geworden ist. Singed injizierte ihr Chemikalien, um ihr Leben zu retten. Dadurch veränderte sich Jinx aber.

In der zweiten Staffel ist er für Warwick verantwortlich. Ob der Plot mit Noxus auch in der Serie aufgegriffen wird, ist noch unbekannt. Mit Ambessa Medarda ist aber eine noxische Kriegsherrin in Piltover. Ein Treffen der beiden scheint also nicht unmöglich. Alle Infos zu Arcane findet ihr hier: Arcane Staffel 2: Release, Trailer und Charaktere – Alle Infos zur letzten Staffel der LoL-Serie