Arcane Staffel 2: Release, Trailer und Charaktere – Alle Infos zur letzten Staffel der LoL-Serie

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Arcane findet mit Staffel 2 ihr Ende. Somit beendet die Staffel die Geschichte rund um Zhaun und Piltover. Fans von League of Legends müssen aber nicht traurig sein, denn wie das Produktionsteam angekündigt hat, arbeitet man auch an anderen Projekten des LoL-Universums. Welche das sind, ist noch unbekannt.

Nach den Vorfällen in der 1. Staffel sind einige Jahre vergangen und Vi und Caitlyn arbeiten in Piltover für die Polizei. Im Teaser tragen beide schon ihre ikonischen Waffen. Durch das Ende von Staffel 2 entsteht ein Kampf zwischen Piltover und den Unterstützern von Silco aus Zhaun, der in Staffel 2 seinen Höhepunkt erreichen wird.

Looter-Shooter The First Descendant gibt im Trailer sein Release-Datum bekannt

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to