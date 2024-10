Der neue Champion in LoL kommt aus Arcane und ist der Albtraum jedes ADCs

In League of Legends steht die Ankunft eines neuen Champion bevor und das Gesicht ist kein neues. Ambessa Medarda ist ein Champion der schon in Arcane Staffel 1 einen Auftritt hatte. Riot hat nun ihre Fähigkeiten präsentiert und die sind voll auf Mobilität ausgelegt.

Was kann Ambessa Medarda? Ambessa Medarda ist ein neuer Bruiser-Champion, der vor allem für die Toplane ausgelegt ist. Fans von Arcane werden sie bereits kennen. Durch ihre Mobilität könnte sie aber auch im Jungle funktioniere. Ihre Fähigkeiten kosten dabei kein Mana, sondern Energie. Sie setzt sehr auf Mobilität.

Passive Fähigkeit: Wenn Ambessa einen Angriff oder eine Bewegung macht, während sie eine Fähigkeit verwendet, dasht sie eine kurze Distanz, nachdem sie die Fähigkeit einsetzt. Nachdem sie eine Fähigkeit eingesetzt hat, erhält sie Bonus-Reichweite, -Schaden, -Angriffsgeschwindigkeit und sie erhält Energie zurück.

Wenn Ambessa einen Angriff oder eine Bewegung macht, während sie eine Fähigkeit verwendet, dasht sie eine kurze Distanz, nachdem sie die Fähigkeit einsetzt. Nachdem sie eine Fähigkeit eingesetzt hat, erhält sie Bonus-Reichweite, -Schaden, -Angriffsgeschwindigkeit und sie erhält Energie zurück. Q-Fähigkeit: In einer Sichelform verursacht sie mit ihren Klingen Schaden. Trifft sie einen Gegner, kann sie die Fähigkeit erneut aktivieren, um mit den Klingen in einem säulenförmigen Bereich Schaden zu verursachen.

In einer Sichelform verursacht sie mit ihren Klingen Schaden. Trifft sie einen Gegner, kann sie die Fähigkeit erneut aktivieren, um mit den Klingen in einem säulenförmigen Bereich Schaden zu verursachen. W-Fähigkeit: Ambessa bekommt einen Schild und springt eine kleine Distanz nach vorn. Beim Landen verursacht sie Schaden. Blockt sie während des Sprungs Schaden, der nicht von Minions kommt, dann verursacht sie zusätzlichen Schaden.

Ambessa bekommt einen Schild und springt eine kleine Distanz nach vorn. Beim Landen verursacht sie Schaden. Blockt sie während des Sprungs Schaden, der nicht von Minions kommt, dann verursacht sie zusätzlichen Schaden. E-Fähigkeit: Ambessa nutzt ihre Klingen, um in einer kleinen Distanz um sich herum Schaden zu verursachen. Wird ihre Passive dabei aktiviert, verursacht sie nach dem Dash noch einmal Schaden um sich herum.

Ambessa nutzt ihre Klingen, um in einer kleinen Distanz um sich herum Schaden zu verursachen. Wird ihre Passive dabei aktiviert, verursacht sie nach dem Dash noch einmal Schaden um sich herum. R-Fähigkeit: Ambessa stürmt mit einem Skillshot in einem langen Bereich auf einen Gegner zu. Dieser wird hochgeworfen, kann währenddessen auch nichts machen. Nach dem Hochwerfen wird der Gegner gestunnt und bekommt Schaden.

Wie man an den Fähigkeiten sieht, setzt Ambessa vor allem auf Mobilität und den Schaden durch ihre Fähigkeiten. Dabei erinnert sie an Renekton.

Auch in Arcane Staffel 2 wird sie wahrscheinlich wieder vorkommen:

Ein Albtraum für ADCs

Wie gut wird Ambessa? Da man bisher nicht weiß, wie viel Schaden sie verursacht, ist das noch schwer zu beurteilen, man kann aber sagen, dass die Mobilität sie ziemlich mächtig machen wird. Mit ihren Dashes kann sie schnell roamen, Gegner verfolgen und auch auf der Lane gut traden.

Vor allem ADCs werden ihren Spaß mit Ambessa haben, da diese meist ziemlich immobil sind und Ambessa perfekt dafür geeignet ist, diese zu jagen. Sie wird wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung gehen wie Renekton oder K´Sante.

In einem reddit-Thread mit fast 7.000 Upvotes merkt man aber, dass die Spieler nicht sonderlich begeistert von ihrer Mobilität sind. Der Ersteller des Threads sagt, dass nach 14 Jahren LoL das Ende der Mobility Creep gekommen ist. Damit meint er die Entwicklung, dass neuere Champions deutlich mobiler sind als die alten Champions und daraus ein Ungleichgewicht entsteht. Die Community sieht das ähnlich und scherzt:

III-Preparation6512: Sie könnten immer noch einen Charakter wie Hwei herausbringen, der für jede Fähigkeit + jede sekundäre Fähigkeit einen Dash hat. Es kann immer höher gehen.

BlobChain: Ich dachte, dieser Beitrag sei übertrieben – dann habe ich gelesen, was Ambessa macht.

Free-Birds: Du liegst falsch. Ihr Q kann zwei Dashes auslösen. Es ist nicht nur ein Dash auf jeder Fähigkeit, es sind mehrere Dashes sie dumme Gans.

Wann erscheint Ambessa Medarda? Ambessa Medarda erscheint mit Patch 14.22 am 6. November 2024. In derselben Woche erscheint auch das erste Kapitel von Arcane Staffel 2. Im Zuge dessen erscheinen auch In-Game-Events in diversen Riot-Spielen. Alle Infos zu Arcane Staffel 2 findet ihr hier: Arcane Staffel 2: Release, Trailer, Charaktere und Story – Alles zur Fortsetzung der Hit-Serie auf Netflix