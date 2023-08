LoL: Champion wird gebufft und ist auf einmal so schnell, dass er sich teleportiert

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie schnell kann Janna werden? Wie der bekannte YouTuber Vandiril zeigt, wird Janna in einem Full-AP-Build unglaublich schnell. So schnell, dass sie sich teleportiert, anstatt zu bewegen und das Spiel nicht mehr auf die Geschwindigkeit klarkommt.

Der YouTuber Vandiril ist dafür bekannt, in League of Legends auf dem Test- und Liverserver Bugs und Fehler im Spiel zu finden. Nun zeigte er, wie Janna mit den PBE-Buffs auf ihrer W-Fähigkeit eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen kann.

Insert

You are going to send email to