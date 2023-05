LoL: Item kehrt nach über 2 Jahren zurück, bringt schweren Bug mit, der euren Gegnern hilft

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist passiert? Der User refuzeiv postete ein Video auf Reddit, in welchem man sieht, wie er mit der passiven Fähigkeit vom wiedergekehrten Item Statikk Shiv seine eigenen Minions tötet. Eigenes Gold oder Erfahrung bekommt er dabei nicht.

Letzte Woche erschien in League of Legends der Patch 13.10 in mit vielen Item-Anpassungen und 4 neuen Items. Auch Statikks Stich kehrte nach über 2 Jahren zurück in die Kluft und sorgt mit einer Interaktion für einen Bug bei den eigenen Minions.

Insert

You are going to send email to