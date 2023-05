LoL: Chinesen nehmen mitten in wichtigem Profi-Spiel eine Keks-Pause – Werden ausgebuht

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was war das Problem bei dieser Pause? Allen voran das Timing der Pause. Der Jungler von BLG “XUN” befand sich kurz vor seinem Tod, als die Pause eingeleitet wurde. Ohne die Pause wäre XUN garantiert gestorben. Durch die beiden Chronobreaks wurde G2 also ein Kill verwehrt.

Was ist passiert? Im vierten Match der Kontrahenten pausierte das Spiel bei 6:40. Der Spieler ON vom chinesischen Team BLG erfragte die Pause, weil er im Spiel seinen Keks nicht konsumieren konnte.

Momentan laufen die Mid-Season Invitationals in League of Legends und auch in einem Profi-Turnier können Bugs und Fehler auftreten. Ein solcher Fehler passierte auch im Spiel von BLG gegen G2. Doch nicht der Fehler selbst, sondern die daraus resultierende Pause sorgte für Aufruhr.

