LoL: Profi-Spieler beleidigt die Mutter eines Kritikers – Jetzt hat Riot über seine Strafe entschieden

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So eskalierte der Streit: Nisqy antwortete daraufhin in einem Tweet: „Ist deine Mutter eine Hure?“ Löschte den Tweet aber rasch. Er sagte, er wollte nicht noch mehr Probleme erzeugen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Also übersetzt: Der edle Spanier nimmt die Niederlage ernst und leidet, der Belgier lacht das so weg.

So kam es zum Streit: Nach dem Match postete ein spanischer Caster ein Bild auf Twitter, in dem er zwei Profis, die für MAD Lions verloren hatten, gegenüberstellt:

In League of Legends gab es in den letzten Tagen eine Auseinandersetzung zwischen dem belgischen LoL-Profi Yasin „Nisqy“ Dinçer und einem spanischen Caster. Nachdem die Gemüter hochgekocht waren, hat Riot Games jetzt entschieden, den Vorfall mit einer Warnung zu ahnden.

Insert

You are going to send email to