LoL: Absolute Dominanz – Faker und T1 brechen einen Rekord, den vor ihnen niemand aufgestellt hat

In Südkorea ist League of Legends fest in der Hand des „größten Spielers aller Zeiten“, Lee „Faker“ Sang-hyeok. Er und sein Team T1 gewannen den Spring Split der LCK mit 17-1. Noch beeindruckender: Sie gewannen einfach jeden einzelnen Preis, den die LCK zu verteilen hat. Das war vorher noch keinem Team in Südkorea gelungen.

Wie lief es zuletzt für Faker und T1?

Eigentlich sah es schon 2022 so aus, als kann sich Faker nach 5 schwächeren Jahren endlich den ersehnten 4. Weltmeister-Titel holen. Faker hat bei T1 mittlerweile ein exzellentes Team, vor allem der geniale junge Supporter, Keria, entwickelt sich immer mehr zu einer Offenbarung.

Im Frühjahr 2022 wurde T1 nach längerer Pause wieder Meister in Korea, im Sommer 2022 zumindest Zweiter hinter dem starken Erzfeind Gen G.

Als es dann auf die Worlds zuging, wirkte T1 wie der sichere Titel-Kandidat, schaltete starke Konkurrenz aus China aus, nur damit Faker letztlich im Finale gegen seinen alten Schulfreund Deft verlor und Titel Nummer 4 verpasste.

So lief es 2023 bisher: Die reguläre Saison in Südkorea ist gerade vorbei:

T1 hat 17 Begegnungen gewonnen, nur eine gegen Hanwha Life verloren. Von 43 gespielten Partien gab man 8 Partien ab

Das Team kommt von einer 13-Spiele-Win-Streak, holte sich souverän Platz 1 in der regulären Spielzeit und gilt nun als Favorit, den Spring Split in Südkorea zu gewinnen.

Mit einer KDA von 6.9 führt Keria die Statistik der LCK an. Gumayusi (5.1), Oner (4.8) und Faker (4.3) gehören ebenfalls zu den Top 20.

Alle Spieler von T1 kommen ins ALL-LCK-Team – Das gelang keinem vor ihnen

Das ist die besondere Leistung: T1 hat bei der Preisverleihung am Ende der regulären Spielzeit einfach alle Preise gewonnen:

Alle 5 Spieler von T1 wurden in das „1st All Pro“-Team gewählt, das ist noch keinem Team in Südkorea vor ihnen gelungen.

Dazu wurde der Supporter Keria auch noch zum MVP gewählt und „Spieler des Splits“ ausgezeichnet. Jeder der 5 Spieler erhält 2 Millionen Won, das entspricht etwa 1.500 $.

In 2. Team kamen dann Spieler wie Peanut, Chovy und Deft.

Wie Dexerto weiß, hat es selbst im internationalen Vergleich nur G2 in Europa einmal geschafft, alle 5 Posten im „All Pro“-Team zu besetzen, das war in ihrer Glanz-Saison 2019, als sie beinahe Weltmeister geworden.

In Südkorea, wo die Konkurrenz noch härter ist, und so viele exzellente Spieler in tollen Teams zusammenarbeiten, ist die Leistung von T1 aber unerreicht. Es ist auch fraglich, ob das noch mal einem Team gelingt.

Wie werden die besten Spieler gewählt? Es gibt eine Wahl, an der er etwa 40 Leute beteiligt sind, darunter Team Managers, Caster, Analysten und Reporter. Sie haben sich für die 5 Spieler von T1 entschieden.

Faker ist in LoL etwas ganz Besonderes:

