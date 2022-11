Lol: 26-Jähriger kann heute Weltmeister werden – Muss nur alten Schulfreund schlagen, der schon vor 10 Jahren viel besser war

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das Finale der Worlds findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag, dem 6.10., um 1 Uhr in der Nacht statt.

Deft sagte damals: „Ich war der beste Spieler meiner Klasse. Aber in einer anderen Klasse war ein Spieler namens Faker, der war auf Rang 1. Ich lag so auf Rang 100.“

Warum ist das Match so besonders? Faker und Deft besuchten vor 9 Jahren die gleiche High School in Südkorea. Beide gingen auf die Mapo High School, und waren schon damals Rivalen. Das geht aus einem Video-Interview der Seite Inven aus dem Jahr 2019 hervor.

Heute in der Nacht auf Sonntag, dem 6. November, findet in San Francisco das Finale der LoL Worlds 2022 in League of Legends statt: Der 26-jährige Kim „Deft“ hyuk-kyu kann mit DRX Weltmeister werden. Im Weg steht ihm aber ein alter Schulfreund. Der ist heute leider der beste Spieler aller Zeiten: Faker.

