So reagieren die Fans: Die Geschichte, wie das Team DRX auseinanderbrach, macht einigen zu schaffen. Denn in dem Team sah man großes Potential, es in den nächsten Jahren bis ganz nach oben zu schaffen.

Was ist das für ein Team ? Das Team „DRX“ war im Sommer 2020 das zweitstärkste Team in Südkorea. Die spielten eine überragende Saison mit 15-3. Nur der spätere Weltmeister DAMWON Gaming war noch stärker.

Pyosik sagt: Die Spieler gingen in ihre Zimmer, taten ihr Zeug in eine Box. Er wollte sie daran hindern, ihn zu verlassen. Er habe das Licht ausgeschaltet. Habe die Boxen umgedreht und habe ihre Klamotten auf den Boden geworfen.

Ganz am Ende sagten sie alle, dass sie jetzt gehen. Sie fingen an, ihre Sachen zu packen. Also hab ich sie gefragt, ob sie denn zurückkommen. Sie sagten alle, sie kommen zurück, aber der Vibe war, dass sie niemals zurückkehren.

