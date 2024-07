LoL: Das stärkste Team Europas unterliegt seinen erbitterten Rivalen – muss jetzt um den Einzug ins Finale bangen

Fnatic und G2, zwei der führenden Teams in der LEC in League of Legends, sind am 22. Juli im Summer Split gegeneinander angetreten. Fnatic sicherte sich nach über 2 Jahren erstmals wieder einen Sieg gegen G2 in einem Best-of-5.

Um welche Teams geht es? Es handelt sich hierbei um die beiden Teams Fnatic und G2. Im Rahmen des LEC Summer Splits sind beide Teams am 22. Juli gegeneinander angetreten, um sich den ersten gesicherten Platz im Finale des LEC Summer Splits zu holen.

In einem Best-of-5 konnte Fnatic nach über 2 Jahren einen Sieg gegen G2 erzielen und sich so einen direkten Platz für das Finale des Summer Splits sichern, wie auch ein Post der LEC auf X zeigt.

Fnatic gewinnt nach 849 Tagen ein Best-of-5 gegen G2

Wie ist das Spiel abgelaufen? Insgesamt ging das Match mit 3:2 für Fnatic aus. Sah es nach dem ersten Spiel mit einem Sieg für G2 noch schlecht für Fnatic aus, konnten sie schnell wieder aufholen und die zwei darauffolgenden Spiele für sich entscheiden.

G2 wollte es scheinbar besonders spannend halten und konnte das vierte Spiel für sich entscheiden, sodass im letzten, dem fünften Spiel für beide Seiten alles offen war. Letztendlich konnte Fnatic das letzte Spiel für sich entscheiden und G2 nach 849 Tagen in einem Best-of-5 schlagen.

Fnatic konnte sich somit direkt einen Platz für das Finale des Summer Splits am 28. Juli sichern, welches auch auf dem YouTube-Kanal der LEC übertragen wird.

Warum muss G2 um den Einzug ins Finale bangen? Durch die Niederlage gegen Fnatic könnte es passieren, dass sie es nicht ins Finale des LEC Summer Splits schaffen. Zunächst müssen sie am 27. Juli noch einmal entweder gegen KCorp oder BDS antreten, ebenfalls in einem Best-of-5. Der Gewinner dieses Matches zieht dann gegen Fnatic in das Finale ein.

Die Chancen stehen für G2 allerdings nicht so schlecht, da sie in diesem Split bereits sowohl gegen KCorp als auch gegen BDS gewinnen konnten, mit jeweils einem 2:0.

Das Jahr 2024 zählt nicht zu den stärksten Jahren von G2. Auch bei den diesjährigen MSI konnte das europäische Team sich nicht durchsetzen und wurde regelrecht vom Weltmeister T1 überrollt. Wie die MSI für G2 lief, lest ihr hier: LoL: Das große Spiel zwischen T1 und G2 lief noch trauriger als erwartet