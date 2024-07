League of Legends erlebt dank Arena und Schwarm dritten Frühling, ändert seine Strategie für die Zukunft

Auf dem offiziellen Blog von Riot Games sprachen die Entwickler von League of Legends über „Schwarm, Arena und den Wert von Spielmodi“. Aufgrund des enormen Erfolgs der neuen Spielvarianten soll es in Zukunft häufiger Experimente geben.

Was hat es mit Schwarm und Arena auf sich? Mit Schwarm kam vor kurzer Zeit ein neuer PvE-Modus auf die Server von League of Legends. Hier kämpfen bis zu vier Spielende im Stil von Vampire Survivors gegen Horden von Gegnern.

Im vergangenen Jahr konnten sich LoL-Fans hingegen erstmals in die Arena stürzen, um 2v2v2v2v2v2v2v2-Gefechte zu überstehen. MeinMMO-Redakteur Niko konnte von dem spaßigen Modus gar nicht genug bekommen.

Der Trailer zum neuen Modus Schwarm von League of Legends:

Erfolg, der Schule macht

Welches Fazit ziehen die Devs? Im Blog-Beitrag vom 24. Juli 2024 (via riotgames.com) bewerten die Entwickler die Einführung der beiden neuen Modi:

Es war ein Fehler, zwischenzeitlich die Entwicklung von neuen Spielmodi für League of Legends zu verlangsamen und andere Prioritäten (etwa für die Schaffung neuer Karten) zu setzen.

Die Spieler haben dem Team „laut und deutlich gesagt, dass sie Modi vermissen“.

Frische Spielmodi können es den Spielenden ermöglichen, ein 15 Jahre altes Spiel wie League of Legends auf neue Art und Weise zu erleben.

Außerdem kann man durch verschiedene Spielvarianten unterschiedliche Zielgruppen ins Spiel locken.

Spielmodi erlauben es darüber hinaus, umfassende Änderungen in einem Umfeld mit geringerem Risiko zu testen. Kommt die getestete Variante gut an, kann man sie eventuell auch in etablierte Inhalte von LoL integrieren.

In Zukunft möchte Riot Games daher noch viel stärker auf die Entwicklung von Spielmodi setzen und häufiger Experimente wagen, um „die Grenzen dessen zu verschieben, was es bedeutet, im League-Ökosystem Spaß zu haben.“ Dabei möchte man aber stets genau das liefern, „was die Spieler von einem League-Erlebnis erwarten.“

Diese neue Strategie von Riot Games endet jedoch nicht bei League of Legends. Auch in anderen Spielen wie Wild Rift und Teamfight Tactics konnte man in der jüngeren Vergangenheit erfolgreich neue Spielmodi veröffentlichen, etwa Chonccs Schatz und Pingus Party.

Wie bewertet ihr den aktuellen Ansatz von Riot Games? Verratet es in den Kommentaren! Übrigens hatten nicht nur die Entwickler von League of Legends die Idee zu einem Schwarm-Modus im Stil von Vampire Survivors: Gleicher Name, gleiches Genre: TemTem legt sich aus Versehen mit League of Legends an, nimmt es mit Humor.