Ich habe gerade in LoL so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr – Ein neuer Spielmodus ist Schuld

League of Legends bringt selten neue Modi heraus und auch neue “Funmodes” gibt es eigentlich nicht mehr. Doch jetzt erschien doch ein neuer Modus in Form von Arena. Warum ich den neuen Modus so gut finde und sogar besser als ein einfacher Funmode, erfahrt ihr hier.

Wer in LoL erst in den letzten paar Jahren eingestiegen ist, der kennt vielleicht gar nicht all die kreativen Modi, die Riot uns für kurze Zeit angeboten hat. In Doombots of Doom konnte man in einem Team gegen unglaublich starke Bots mit unfairen Fähigkeiten kämpfen. In Dark Star: Singularity mussten sich alle Spieler als Thresh irgendwie in ein schwarzes Loch katapultieren und als letzter Überleben.

Doch die letzten Jahre wurde es eher still um neue Modi. Wir bekamen eine Rotation aus One for All, Urf und Ultimate Spellbook. Nexus Blitz war zwar auch ganz witzig, ist aber auch schon 3 Jahre her. Doch letzte Woche brachte Riot uns endlich mal einen neuen Modus, und er ist so viel mehr als die vorher erwähnten.

Dieses Jahr kündigt RIot einige Veränderungen für andere Modi an. So soll auch Koop vs. AI Änderungen erfahren.

Eine neuer Modus, eine neue Meta

Worum gehts in dem neuen Modus? Der Modus ist ein 2v2v2v. Man kämpft jede Runde gegen ein anderes Team. Zwischen den Runden gibt es Geld, um sich Items zu kaufen, oder man kann sich zufällige Augments aussuchen, die das Spielgeschehen verändern können.

In diesem Modus gibt es keine Minions, keine Lanes, sondern Arenen mit verschiedenen Wänden oder zufälligen Faktoren in den Arenen wie eine Lux, die aus der Mitte heraus Leute mit ihrer Ultimate attackiert. Die Kämpfe in der Arena sind dabei nie lange, da sich nach einer gewissen Zeit ein Kreis schließt, der außerhalb des Gebiets Schaden verursacht, wie in einem Battle Royal.

Warum finde ich den Modus so toll? Das liegt allen voran an den Augments. Diese bieten neben einfachen Stat-Verbesserungen oder Dragon-Souls auch echt interessante Mechaniken, die den Spielstil verändern. Ein Augment ermöglicht es euch, den Gegner Schaden zu verursachen, wenn ihr euch heilt. Demnach könnt ihr die W von Master Yi benutzen, um Schaden zuverursachen.

Das Chaos und die unberechenbaren Möglichkeiten machen für mich den größten Reiz aus. Wenn man plötzlich ein Augment bekommt, was einen unscheinbaren Champion stark machen kann, dann entsteht für mich der größte Spaß.

Der zweiter Grund ist die Möglichkeit für Champions, die nicht im normalen Spiel gespielt werden, in Arena zu glänzen. Kombos, die nur im 2 gegen 2 funktionieren, werden hier wichtig. Taric ist beispielsweise einer der stärksten Champions in dem Modus. Es ensteht eine vom Hauptspiel unabhängige Meta, die aber in Zukunft gepflegt werden muss.

Außerdem bildet das eine stetige Abwechslung zum Draft oder Ranked Modus. Der ältesten Modus “Blind Pick” wird sowieso immer weniger gespielt.

Natürlich ist auch hier das Balancing ein Thema und auf lange Sicht wird Riot hier Hand anlegen müssen, denn viele Champions sind einfach viel zu stark, aber die Augmentierungen bieten viel Potential für “Geheimtipps”, die plötzlich doch stärker sind als gedacht.

Ein Kritikpunkt ist aber die Rangliste, in der ihr aufsteigt. Jedes Match gibt oder entfernt Punkte von eurem Rang. Bei gewissen Punkte-Meilensteinen erhöht sich euer Rang. Dies sorgt aber dafür, dass viele Spieler nicht mit den Champion-Kombinationen experimentieren, sondern nur die “Overpowered”-Kombos benutzten.

Eine einfache Unterteilung in ein Ranglisten- und Standardmatch würde das Problem aber schon lösen. Doch wie ihn allen Modi muss Riot den Modus mit Patches pflegen, sonst wird er irgendwann wie Dominion oder Twisted Treeline sterben.

Was sagt ihr zum neuen Modus? Mögt ihr ihn oder bleibt ihr lieber beim klassischen LoL? Schreibt es uns in die Kommentare.

