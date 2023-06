League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Auch die Kommentare stimmen dementsprechend zu und finden Naafiri passt super in den Jungle. Ob Riot sie wirklich für die Midlane anpasst und ihren Jungle nerft, lässt sich nicht sagen. In LoL haben schon einige Champions ihre eigentliche Rolle verlassen und haben sich angepasst. Man schaue sich nur Seraphine oder Karthus an.

Eigentlich bewirbt Riot den neuen Champion als Midlaner. Marques_fillipe findet aber Naafiri fühle sich gegen die meisten Fernkampf-Match-Ups fürchterlich an. An viele Champions würde sie auf der Lane gar nicht herankommen.

Naafiri: The Hound of a Hundred Bites -Gameplay Trailer zu League of Legends

Bald erscheint in League of Legends der neue Champion Naafiri. Sie ist ein Hunderudel und soll laut Riot ein Midlane-Assassine sein. Auf Reddit wird der Champion bisher positiv wahrgenommen, aber nicht auf der Position, die Riot für sie vorsieht.

Insert

You are going to send email to