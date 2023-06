LoL: Der neue Champ ist ideal für euch, wenn ihr schlecht spielt, aber trotzdem Leute jagen und ausschalten wollt

Riot Games bringt mit Naafiri einen neuen Champion zu League of Legends. Das Besondere: Der Champion gehört zu der Klasse an Helden, die sich eigentlich am schwersten spielen lassen. Doch unter den Assassinen soll er am leichtesten zu lernen sein. Naafiri ist er ein sehr böser Hund für die Midlane.

So entstand der Champ: Riot Games sagt (via lol), sie haben sich angeschaut, was bei den mehr als 150 Helden in LoL noch fehlt und kamen auf die Idee, man brauche noch einen „anfängerfreundlichen Assassinen.“

Zudem wollte man mal wieder einen richtigen Monster-Helden bringen: Das „Rochen-Leere-Monster Bel’Veth“ ist ja auch schon wieder ein Jahr in LoL. Obwohl Warwick und Nasus in Richtung Hund gehen, sind sie eher Mensch als Tier, daher entschied sich Riot dazu, ein Hundewesen zu bringen.

Dann überlegte man weiter: Ein Hund an sich, ist nicht gefährlich: Das Rudel ist es, vor dem man Angst hat. Hunde lieben es zu jagen. Hm, da musste doch was zu machen sein.

LoL bekommt „bösen Hund“

Was kam bei diesen Überlegungen heraus? Naafiri ist ein dämonisches Hundewesen, das im Rudel jagt. Ihre Fähigkeiten drehen sich darum, Rudelgefährten zu rufen, die KI-gesteuert sind, und mit dem Spieler zusammen die Feinde anzugreifen.

So kann der Spieler 2 Dolche werfen, die Ziele bluten lassen. Die Rudelgefährten jagen los, die Ziele anzugreifen.

Bei anderen Fähigkeiten springt der Spieler mit den Hunden auf Feinde zu oder heilt die Hunde nach einem Ansturm.

Ihr Ultimate „Ruf des Rudels“ beschwört zusätzliche Rudelgefährten hinzu und erhöht Lauftempo und Sicht.

Letztlich sind das alles eher passive Fähigkeiten, die relativ wenig Skill vom Spieler erfordern und nach deren Einsatz die KI die Arbeit verrichtet.

Warum ist das was Besonderes? „Assassine“ in LoL sind normalerweise Helden für Könner, die großes Geschick erfordern. Es sind „Glass-Cannons“, die zwar viel austeilen, aber nur wenig einstecken: Die Midlane-Meuchler sind dazu gedacht, innerhalb von wenigen Sekunden Feinde auszuschalten und sich wieder aus dem Kampf zurückzuziehen, weil sie sonst draufgehen.

Der Spieler muss ständig Risiken und Belohnungen abwägen, darauf achten, wann Cooldowns ablaufen, wann er seine Skills wieder einsetzen und seine Combos anbringen kann. Wenn die Fähigkeiten einmal raus sind, ist er für einige Sekunden wehrlos.

Normalerweise sind solche Assassinen nur für Leute gedacht, die wirklich wissen, was sie machen. Aber Naafiri scheint jetzt für Anfänger gedacht zu sein, eine Art Midlaner, der in Richtung ADC geht.

„Endlich ein Champ, der die Community von LoL widerspiegelt“

Wie sind die ersten Reaktionen? Die Kommentare zum Gameplay-Trailer sind positiv und gewohnt spöttisch. Die Spieler von League wollen „ungewöhnliche Monster-Champions“ und nicht immer nur Menschen spielen, allerdings wird auch Naafiri stark auf „Dashes“ setzen, die kurzen Sprints, um sich Gegnern zu nähren. Diese Dashes sehen viele nicht so gerne in LoL:

„So erfrischend, endlich, mehr nicht-menschliche Champions im Spielen zu sehen“

„Endlich ein Champion, der die Community von LoL widerspiegelt.“

„Dachte nicht, dass neben Nasus und dem Aufsichtsrat noch Platz für mehr Hunde bei Riot ist. Wurde eines Besseren belehrt.“

„Endlich ein Champ mit mehr Dashes. Großartig!“

Wann kommt der böse Hund? Naafiri erscheint am 27. Juni auf dem Test-Server, auf die Live-Server soll es im Juli 2023 gehen.

Das war der letzte neue Champ:

