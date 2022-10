LoL zeigt neuen Champion K’Sante, der Tank und Schadens-Rolle vereint – So soll das funktionieren

Der kommende Loot-Shooter The First Descendant erinnerte Fans an Destiny und stellt in einem neuen Trailer die Story des Spiels vor.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

So könnt ihr allein auf der Toplane sein und dort Druck ausüben oder mit eurem Team spielen. Die Teammitspieler können sich dann hinter K’Sante positionieren. Jedoch hat er jederzeit die Fähigkeit, seine Waffen zu zerstören und sich in einem ultimativen Kampf mit einem Gegner zu duellieren.

In seiner „All out“-Form wird die Abklingzeit zurückgesetzt, die Schadensverringerung ist erhöht, die Gegner erhalten zusätzlichen Bonusschaden und der Angriff und Sprint sind doppelt so schnell.

In seiner „All-out“-Form macht er stattdessen mit dem zweiten Angriff physischen Schaden und zusätzlichen absoluten Schaden, in Abhängigkeit von den maximalen Leben der Gegner.

Was ist das besondere an dem neuen Champion? Nachdem der Champion schon im April angekündigt wurde , kommt K’Sante endlich mit einer Mechanik ins Spiel, die sich sehr an seiner Geschichte orientiert . Als Jäger und Stolz von Nazumah kämpft er gegen die größten Monster der Wüstenregion.

Insert

You are going to send email to