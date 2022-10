LoL: Riot zeigt aus Versehen 2 mächtige neue Items, die das Spiel total verändern würden –  „Sorry, Amigos“

In League of Legends sind durch einen Fehler der Entwickler offenbar 2 Items zu früh bekannt geworden, die den Summoner-Spell „Teleport“ und die Ultimate des Champions „Shen“ in abgewandelter Form als nutzbaren Effekt bieten. Das würde das Spiel total verändern und neue Möglichkeit eröffnen.

Was sind das für 2 Items? Riot Games bereitet gerade die Preseason 2023 in LoL vor, das ist immer die Zeit, in der das MOBA die größten Änderungen des Jahres erfährt.

Spieler haben auf dem Test-Server, PBE, die neuen Items im Shop durchgeschaut und 2 neue, geheime Items gefunden, von denen sie dachten, sie könnten bald live gehen:

Die „Boots of Teleportation“ kosten 1200 Gold und erlauben es Spielern alle 4 Minuten, sich zu einer befreundeten Struktur, Ward, Champion oder Diener zu teleportieren.

Das Item „Sword in the Stone“ für 3400 Gold würde es Spielern erlauben, einen befreundeten Champion herbei zu teleportieren. Beim Auftauchen würde er befreundete Spieler mit einem mächtigen Schild versehen.

Warum würden die Items das Spiel so stark verändern? Spieler in LoL können 2 Summoner-Spells wählen, das sind auf Top-Lane und Midlane meistens Flash und Teleport:

Flash wird dafür verwendet, einen kurzen Sprung zu machen und ist oft wichtig, um entweder einen Kill zu erzielen oder dem sonst sicheren Tod zu entkomme. Ein Flash ist praktisch „einen halben eigenen Tod wert“, weil Spieler, die ihren Flash verloren haben, häufig das Fokus-Ziel des nächsten Angriffs sind.

Teleport ist essenziell, um entweder von der Basis in die Lane zurückzukehren, Überraschung-Angriffe auf die Gegner-Basis zu starten oder einen Gank in eine andere Lane vorzubereiten.

Wenn Spieler den Teleport über die Stiefel nutzen könnten, wäre es ihnen möglich, sich den Spell zu sparen und dafür eine Alternative zu nehmen. Das wäre gerade für Top-Laner attraktiv, die oft das Gefühl haben, dass sie auf der Top-Lane 20 Minuten isoliert wie auf einer Insel festhängen.

Die Waffe wiederum ähnelt im Effekt der Ultimate des Champions Shen und wäre ein extrem starker Cooldown für Teamfights, der Partien im Alleingang entscheiden könnte.

Sorry Amigos – müssen irgendwie ins Build gerutscht sein

Das sagt Riot Games: Der Entwickler Riot Phlox sagt zu den Stiefeln auf Twitter:

„Sorry Amigos, das muss irgendwie ins Build durchgerutscht sein, schätze ich. Wir haben keine Pläne, die Stiefel aktuell zu bringen, das war ein früher Versuch für Top-Lane Stuff.“

Der Riot-Dev lässt aber noch eine Hintertür offen: „Außer …“ und macht seltsame Gesten.

Zur Waffe gibt’s ebenfalls eine Absage: „Kommt auch nicht *lacht sich den Hintern ab*. Aber krankes Item.“

In den Kommentaren sagen Nutzer: Ihr Dopamin-Pegel wär‘ gerade kurz auf 100 und dann wieder zurück auf 0 geschossen. Die Items hören sich offenbar ziemlich spannend an.

Manchmal gehen Neuerungen von Riot Games auch einfach schief:

