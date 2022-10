LoL überarbeitet den Jungle radikal – Riot ändert Pathing und Items, lässt euch ein Haustier Gassi führen

Mit dem Start der Worlds am 29.09.2022 rückt auch das Ende der 12. Season von League of Legends immer näher. Wir haben den Verantwortlichen von Riot Games für die nächste Season zugehört. Sie planen Veränderungen im Jungle und ihr könnt euch eins von drei unterschiedlichen Haustieren aussuchen, um mit ihnen durch die Kluft zu spazieren.

Der Jungle wird schon wieder überarbeitet:

So ziemlich jede Saison werden Änderungen an der Jungle-Rolle und im Jungle gemacht.

Das letzte Mal, dass Riot Games sich großartig dem Jungle gewidmet hat, war in Season 11.

Jungle-Anpassungen wirken sich auf die gesamte Karte aus und beeinflussen das Spielerlebnis, da die Rolle mitunter die Einflussreichste in der Kluft ist.

Hier habt ihr ein Video von Bel’Veth, einer Junglerin-Empfehlung für die Vorsaison 13:

Der Jungle wird Einsteigerfreundlicher

Was sind das für neue Haustiere? Im Roundtable haben die Entwickler vorgestellt, dass die traditionellen Jungle-Items durch Haustiere ersetzt werden. Diese Haustiere entwickeln sich Verlauf des Spiels durch Leckerlis.

Leckerlis könnt ihr dadurch bekommen, dass ihr gegnerische Champions und Jungle-Monster besiegt – oder eure Haustiere wachsen über Zeit. Sobald eure Haustiere größer geworden sind, bekommt ihr Verbesserungen für euren Champion.

Vorab noch: Es gibt 3 verschiedene Arten von Haustieren:

Der Salamander: Laut Vorab-Infos wird es ein grünes Haustier, das euch Verbesserungen für defensive Stats gibt. Zusätzlich verleiht es euch einen Schild und Bonus auf Zähigkeit.

Der Fuchs: Der blaue Fuchs verleiht euch mehr Stats für Beweglichkeit. Er erhöht euer Lauftempo und gibt euch mehr Nutzen im Allgemeinen. Genauere Informationen bekommt ihr hier, sollten wir mehr hören.

Die Katze: Das ist die aggressive Option der Haustiere. Sie verleiht euch zusätzlichen Schaden und verlangsamt die Gegner.

Was ist mit „Einsteigerfreundlich“ gemeint? Der Fokus der neuen Saison liegt darauf, dass neuen Spielern der Einstieg in die Rolle leichter gemacht werden soll. Dabei will Riot aber nicht die Komplexität verringern, die der Jungle mit sich bringt, wenn man sich wirklich auf der Rolle auskennt.

Es wird Veränderungen an den Aggro-Leveln der Monster geben. Dadurch soll klarer gezeigt werden, wann ihr die Aggro von den Monstern verliert. Die Monster verlieren schneller ihre Aggro, je weiter sie von ihrem Camp weg sind, sodass es in der Vorsaison nicht mehr so einfach sein soll zwei Camps gleichzeitig zu besiegen.

Neben dem Aggro-Level der Monster werden Empfehlungen im Spiel angezeigt. Die Entwickler sagten, dass sie viele verschiedene Spiele der Profis und höheren Ranglistenspielern ausgewertet haben, um euch die besten Optionen zu empfehlen.

Neben den Empfehlungen für die Jungle-Route werden auch Empfehlungen für Items und Runen angezeigt. Diese Option soll vor allem neue Spieler für die Rolle begeistern, die vorher noch nie im Jungle unterwegs waren oder wieder reinfinden wollen.

Weitere Anpassungen, die den Jungle betreffen: Zusätzlich zu dem leichteren Einstieg wird es neue Items geben, die Einfluss auf eure Championauswahl haben können. Es werden neue mythische Gegenstände hinzugefügt, während zum Beispiel die Sonnenfeuer-Ägide zu einem legendären Item wird.

Grundsätzlich lassen sich die Änderungen der Items auf die Tank-Rolle zusammenfassen. Die neuen mythischen Gegenstände werden euch die Optionen geben, mehr auszuhalten, und gleichzeitig effektiver ins Kampfgeschehen einzugreifen.

So seid ihr als Tank nicht mehr nur noch ein Champion, der vorne rumsteht und Schaden einsteckt, sondern seinem Team aktiv helfen kann. Auf der anderen Seite wird es Items geben, die euch zu absoluten Front-Schilden machen. Also stürzt euch in ein Getümmel und kämpft, was das Zeug hält.

Wie steht ihr zu den Änderungen? Werdet ihr die Rolle ausprobieren und welches Haustier findet ihr am passendsten für euren Champion?

Wenn ihr mehr zu den Änderungen in der Vorsaison lesen wollt, findet ihr hier noch einen Artikel: LoL: Riot Games verrät uns, wie sie den Problem-Drachen überarbeiten