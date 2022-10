LoL: Riot Games verrät uns, wie sie den Problem-Drachen überarbeiten

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Zusätzlich werden die Augen angegangen. Das Ping-Rad wird durch zwei Nachrichten erweitert. „Sicht benötigt“ und „Sicht aufgeklärt“ sollen den Spielern auf der Karte mehr Unterstützung in der Kommunikation geben. Dadurch schafft ihr es einfacher, mit dem Jungler oder dem Supporter zu kommunizieren und zu sagen, was ihr braucht.

Was macht den neuen, alten Drache aus? Der neue Chemtech-Drache unterscheidet sich deutlich vom alten Chemtech-Drachen . Während die Thematik beim alten Drachen dem Tod trotzen wollte, geht es mit einer neuen Herangehensweise in die Vorsaison. Es soll an den Umgang mit Chemtech aus Arcane, der Netflix-Serie von League of Legends , erinnern.

Wieso greift Riot die Thematik wieder auf? Nachdem das Chemtech-Thema durch die Arcane-Serie von Riot Games mehr an Aufmerksamkeit gewonnen hat, wuchs auch das Interesse der Community. Patrick Noonan, Chef-Produzent, und Matthew Leung-Harrison, Chef-Designer, arbeiten an der Vorsaison und haben uns mehr erzählt.

Wir waren für euch beim Roundtable von Riot Games. Dort wurden Änderungen bei den Drachen vorgestellt. Drachen sind in League of Legends ähnlich wichtige Ziele, wie der Baron. Der Chemtech-Drache musste 2022 aus dem Spiel genommen werden, doch Riot bringt den Drachen mit neuen Fähigkeiten zurück.

