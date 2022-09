League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das war jetzt die ersten Matches: Fnatic muss die WM jetzt schon starten und sich durch die Play-Ins in Mexiko spielen, weil sie nur Dritter in der LEC geworden waren.

In League of Legends hatte der deutsche Profi Elias „Upset“ Lipp im Jahr 2021 so viel Pech mit den Worlds: Trotz einer dominanten Saison, konnte er die Worlds nicht spielen, musste vorher abreisen. Vor den Worlds 2022 ging alles schief und er holte sich Covid. Jetzt durfte Upset endlich spielen und bewies seine ganze Klasse: Am 1. Tag der WM blieb er ohne Tode und holte sich einen Penta-Kill.

