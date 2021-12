Frau eines deutschen LoL-Profis sagt, sie kriegt Morddrohungen – Kann nicht mehr arbeiten

In der Folge der Weltmeisterschaft bei League of Legends spitzt sich ein Konflikt um das Team Fnatic weiter zu. Der deutsche Botlaner des Teams, Elias „Upset“ Lipp, war von den LoL Worlds 2021 vorzeitig abgereist. Einer seiner Teamkameraden gab Upsets Ehefrau die Schuld dafür. Sie sagt nun, sie kriegt jetzt fast jeden Tag Morddrohungen “wegen dieses Jungen”.

Was war das für ein Konflikt?

Für Teams bei League of Legends sind die Worlds am Ende eines Jahres der Höhepunkt einer Spielzeit. Das Team Fnatic konnte sich nach einer Krise noch für die LoL Worlds als eines von 3 Teams aus Europa qualifizieren.

Noch vor dem 1. Spiel reiste aber der deutsche Botlaner des Teams ab. Er sagte, er habe zu Hause eine familiäre Not-Situation. Es falle ihm sehr schwer, das Team zu verlassen, aber es gehe nicht anders. Fnatic schied daraufhin chancenlos schon in der Hauptrunde aus.

In der Folge verließ der französische Botlaner, Adam, das Team Fnatic. Der war 2021 das größte Talent im europäischen LoL. Doch der 19-Jährige kann Upset offenbar nicht verzeihen, das Team bei den Worlds zurückgelassen zu haben. Er behauptet, Upset sei nur abgereist, weil seine Frau sich einsam gefühlt habe. Upset streitet das ab.

LoL: Das größte Talent in Europa verlässt Fnatic im Streit mit deutschem Spieler

“Fast jeden Tag Morddrohungen – Völlig ohne Grund”

Das sagt die Frau von Upset nun: Die Frau von Upset ist die Twitch-Streamerin und Influencerin Paulaeal. Sie hat auf Twitch 132.000 Follower und zeigt dort vor allem League of Legends. Sie hat dort aber schon eine ganze Weile nicht mehr gestreamt. Auf Instagram hat sie 405.000 Abonnenten.

Sie zeigte auf Twitter ein Bild von Adam und Upset. Sie sagt dazu:

„Wegen dieses Jungen bekomme ich fast jeden Tag Morddrohungen – völlig ohne Grund.“ Paulaeal

In dem Tweet, den sie zitiert, kann man lesen, dass Adam seinen Namen in der Solo-Queue von LoL zu „Lonely Wife UwU“ umgeändert hat.

Eine Anspielung darauf, dass Upset angeblich die Worlds verlassen habe, nur weil seine Frau sich einsam gefühlt habe.

Die Twitch-Streamerin sagt, sie arbeite über Social Media. Könne da aber nichts mehr machen, weil ihr so viel Hass entgegenschwappt. Dabei habe sie sich nichts zu Schulden kommen lasse – sie werde aufgrund von reinen Annahmen belästigt.

Vorher sei sowas nie passiert. Wenn Adam ein Problem habe, könne er das direkt mit ihrem Ehemann besprechen – aber Adam antworte einfach nicht auf die Nachrichten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Was sagt der LoL-Profi dazu? Upset sagt, er habe schon mehrfach versucht, mit Adam persönlich zu sprechen, aber der habe ihn ignoriert. Adam wolle jetzt nur noch mehr Hass auf Upsets Frau lenken. Das sei schon eklig. Er gehe jedem Gespräch aus dem Weg (via twitter).

Was ist da noch los? Adam hatte Fnatic im Streit verlassen. Er hatte auch behauptet, Upset habe nicht nur das Team im Stich gelassen, sondern auch versucht, ihn aus der Mannschaft zu vertreiben und durch einen Freund von ihm zu ersetzen.

Das Team von Fnatic hatte eine schwere Worlds 2021.

Adam entschuldigt sich auf Twitch – Kam mit Worlds nicht klar

Wie reagiert Adam? Adam hat sich in einem Twitch-Stream am Abend des 6.12. für sein Verhalten entschuldigt. Seinen Namen in “Lonley Wife UwU” umzubenennen, sei kindisch und selbstsüchtig gewesen. Das war die dümmste Idee seines Lebens. Das habe ihm die Reaktion der Fans klargemacht.

Er sagt, das sei aus tiefer Frustration entstanden. Er kam über den Abgang von Upset bei den Worlds einfach nicht hinweg und hatte daher diese “dumme Reaktion”, für die er sich entschuldigt.

Adam sagt, er möchte das Thema jetzt hinter sich lassen. Nach den Worlds wollte er Antworten auf seine Fragen und war wütend auf Upset. Adam kritisiert Upset, dass er die Situation nach den Worlds nicht geklärt und sich nicht beim Team gemeldet hatte, um die offenen Fragen aufzuklären. Erst nachdem Adam an die Öffentlichkeit gegangen war, habe Upset Kontakt aufgenommen.

Die Leute müssten verstehen, wie wichtig Adam die Worlds waren. Es könnte sein, dass die 2021-er Worlds die einzigen Worlds waren, für die er sich je qualifiziert. Die ganze Situation habe ihn total frustriert. Das sei doch menschlich und verständlich. Er fühlte sich respektlos behandelt und habe daher – aus Frust heraus – seinen Namen umbenannt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Kindisches Verhalten mit ernsten Auswirkungen

Das steckt dahinter: Adam ist erst 19 Jahre alt und augenscheinlich extrem ehrgeizig, sonst wird man in LoL nicht „Rookie des Jahres“. Offenbar kam er überhaupt nicht damit klar, dass die Worlds für Fnatic so mies liefen, nachdem sich das Team ein Jahr gequält hatte, um dorthin zu kommen.

Dass er aber konsequent Upset unterstellt, der habe das Team verlassen, nur weil seine Frau ihn vermisst, wirkt hanebüchen. Sowohl Upset als auch seine Frau haben klar gesagt, dass das absolut nicht der Grund für die Abreise von Upset war. Man bittet aber darum, ihre Privatsphäre zu respektieren. Sie wollen den genauen Grund nicht nennen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Wenn Adam seinen Namen in LoL umnennt, mag das von außen wie ein kindischer Streich wirken, weil Adam aber so im Fokus der LoL-Fans steht und Fnatic so ein wichtiges Team für viele Leute ist, hat das ernste Auswirkungen auf das Leben von Upset und seiner Ehefrau.

Für einen Außenstehenden klingt es auch absurd, dass ein Mega-Talent wie Adam, der erst 19 Jahre alt ist, glaubt, seine erste Worlds könnten gleichzeitig seine letzten sein – aber in Adams Kopf scheint das eine reale Möglichkeit zu sein.

Der Freundin von Fnatics Top-Laner Bwipo wurde fast dasselbe von Fans unterstellt. Bwipo hat Fnatic ebenfalls verlassen:

LoL: Fans sendeten Todesdrohungen an die Freundin eines Spielers wegen Worlds